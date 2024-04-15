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Паспортні сервіси за кордоном на тлі ажіотажу скасували «живі черги»

18:49, 15 квітня 2024
Оформити паспорт за кордоном українці тепер можуть лише за попереднім електронним записом.
Паспортні сервіси за кордоном на тлі ажіотажу скасували «живі черги»
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у новому законі №10449 про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила 11 квітня, є норма про те, що українські чоловіки, що перебувають за кордоном, повинні будуть протягом 60 днів оновити свої дані в українських представництвах або через електронний кабінет. Однак жодних обов’язків щодо повернення в Україну після цього цим законом не встановлено.

 Через ажіотаж з паспортами, який виник за кордоном, Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» вирішив змінити правила отримання документів.

Так, з 15 квітня закордонні підрозділи ДП «Документ» у Німеччині (Мюнхен, Берлін, Кельн), Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Італії (Мілан) та Туреччині (Стамбул) запроваджують прийом громадян на оформлення документів за попереднім записом до електронної черги.

У відомстві зазначають, що отримання послуг у порядку «живої черги» не буде можливим.

У зв’язку з нововведенням підрозділи ДП «Документ» додатково збільшили кількість талонів попереднього запису та посилили засоби верифікації користувачів.

«Закордонні підрозділи працюють над пріоритетними напрямками задля своєчасного та прозорого отримання послуг і надання якісного сервісу громадянам України», - повідомили у «Паспортному сервісі».

Запис до електронної черги є безкоштовним та здійснюється на офіційному веб-сайті ДП «Документ».

Зазначимо, що після ухвалення закону про мобілізацію українці за кордоном масово пішли за паспортами - у мережі показали відео черг.

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