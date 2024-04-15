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Паспортные сервисы за границей на фоне ажиотажа отменили «живые очереди»

18:49, 15 апреля 2024
Оформить паспорт за границей украинцы теперь могут только по предварительной электронной записи.
Паспортные сервисы за границей на фоне ажиотажа отменили «живые очереди»
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в новом законе №10449 о мобилизации, который Верховная Рада приняла 11 апреля, есть норма о том, что находящиеся за рубежом украинские мужчины должны будут в течение 60 дней обновить свои данные в украинских представительствах или через электронный кабинет. Однако никаких обязанностей по возвращению в Украину после этого законом не установлено.

Из-за возникшего за рубежом ажиотажа с паспортами Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» решил изменить правила получения документов.

Так, с 15 апреля зарубежные подразделения ГП «Документ» в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага) , Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул) вводят прием граждан на оформление документов по предварительной записи в электронную очередь.

В ведомстве отмечают, что получение услуг в порядке «живой очереди» невозможно.

В связи с нововведением подразделения ГП «Документ» дополнительно увеличили количество талонов предварительной записи и усилили верификации пользователей.

«Зарубежные подразделения работают над приоритетными направлениями для своевременного и прозрачного получения услуг и предоставления качественного сервиса гражданам Украины», – сообщили в «Паспортном сервисе».

Запись в электронную очередь является бесплатной и осуществляется на официальном веб-сайте ГП «Документ».

Отметим, что после принятия закона о мобилизации украинцы за границей массово пошли за паспортам – в сети показали видео очередей.

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