Находящиеся за рубежом мужчины не обязаны возвращаться в Украину после актуализации данных, — Федор Вениславский

Закон о мобилизации не определяет никаких новых обязанностей для граждан, актуализирующих или получивших военные документы, чтобы вернуться в Украину.

В новом законе №10449 о мобилизации, который Верховная Рада приняла 11 апреля, есть норма о том, что находящиеся за рубежом украинские мужчины должны будут в течение 60 дней обновить свои данные в украинских представительствах или через электронный кабинет. Однако никаких обязанностей по возвращению в Украину после этого законом не установлено. Об этом сказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA.

По его словам, обновление учетных данных нужно прежде всего тому, чтобы государство не тратило время и ресурсы, чтобы проинформировать мужчин, которых нет в стране.

Вениславский отметил, что этот закон не определяет никаких новых обязанностей для граждан, которые актуализируют или получат военные документы, чтобы вернуться в Украину, и вообще представить механизмы выполнения этих обязанностей для мужчин за границей очень сложно.

«Для нас важно, чтобы граждане Украины, принадлежащие к категории военнообязанных и проживающие за границей, обновили свои персональные данные. Потому что человек может проживать за границей, а ему посылают сообщения, повестки по адресам, зарегистрированным в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе», – отметил нардеп.

В случае если человек, находящийся за границей, получает военно-учетный документ дистанционно, он может сделать это по электронной почте, по телефону или через консульство во время активизации или получения консульских услуг. Поэтому в этом случае нет никаких проблем, и для этих лиц не предусмотрены негативные последствия.

Также Федор Вениславский отметил, что в Украине во время военного положения могут изымать авто у граждан, но отбирать легковые машины для нужд армии не будут, ведь это касается только специфических транспортных средств.

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