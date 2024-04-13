Практика судов
  1. В Украине

Находящиеся за рубежом мужчины не обязаны возвращаться в Украину после актуализации данных, — Федор Вениславский

21:53, 13 апреля 2024
Закон о мобилизации не определяет никаких новых обязанностей для граждан, актуализирующих или получивших военные документы, чтобы вернуться в Украину.
Находящиеся за рубежом мужчины не обязаны возвращаться в Украину после актуализации данных, — Федор Вениславский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В новом законе №10449 о мобилизации, который Верховная Рада приняла 11 апреля, есть норма о том, что находящиеся за рубежом украинские мужчины должны будут в течение 60 дней обновить свои данные в украинских представительствах или через электронный кабинет. Однако никаких обязанностей по возвращению в Украину после этого законом не установлено. Об этом сказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA.

По его словам, обновление учетных данных нужно прежде всего тому, чтобы государство не тратило время и ресурсы, чтобы проинформировать мужчин, которых нет в стране.

Вениславский отметил, что этот закон не определяет никаких новых обязанностей для граждан, которые актуализируют или получат военные документы, чтобы вернуться в Украину, и вообще представить механизмы выполнения этих обязанностей для мужчин за границей очень сложно.

«Для нас важно, чтобы граждане Украины, принадлежащие к категории военнообязанных и проживающие за границей, обновили свои персональные данные. Потому что человек может проживать за границей, а ему посылают сообщения, повестки по адресам, зарегистрированным в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе», – отметил нардеп.

В случае если человек, находящийся за границей, получает военно-учетный документ дистанционно, он может сделать это по электронной почте, по телефону или через консульство во время активизации или получения консульских услуг. Поэтому в этом случае нет никаких проблем, и для этих лиц не предусмотрены негативные последствия.

Также Федор Вениславский отметил, что в Украине во время военного положения могут изымать авто у граждан, но отбирать легковые машины для нужд армии не будут, ведь это касается только специфических транспортных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о мобилизации допускает двойное толкование в вопросе бронирования госслужащих – точку придется ставить Кабмину

Формулировки, заложенные в новую редакцию статьи 25 закона о мобилизации по бронированию государственных служащих, могут толковаться неоднозначно.

Осужденный за получение взятки правоохранитель требовал выплатить ему задолженность по зарплате и выиграл дело в ЕСПЧ: что решила Большая Палата

Осужденный правоохранитель подал в ЕСПЧ заявление, в котором жаловался на нарушение своих прав, проявление которых заключалось в незаконном лишении его заработной платы и неуказании национальными судами достаточного обоснования в своих решениях об отказе в удовлетворении его исковых требований по выплате задолженности.

Военнослужащего за совершение домашнего насилия лишили дополнительного вознаграждения на два месяца – что решил Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел дело о возможности лишить военнослужащего дополнительного вознаграждения на два месяца за совершение домашнего насилия над супругой.

Система «Оберег» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных – член Комитета по нацбезопасности

Кроме месседжа иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы, также закон о мобилизации даст Генштабу ВСУ четкое понимание, сколько людей в Украине можно мобилизовать.

Граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение двух месяцев сообщить ТЦК номер телефона и реальный адрес

Неуточнение учетных данных в течение 2 месяцев может грозить штрафом до 22,5 тысячи грн, в том числе, лицам, находящимся за границей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Ралець
    Руслан Ралець
    голова Дубенського міськрайонного суду Рівненської області
  • Владислав Дев’ятко
    Владислав Дев’ятко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Світлана Шевчук
    Світлана Шевчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Інна Берднік
    Інна Берднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ганна Сальнікова
    Ганна Сальнікова
    суддя Господарського суду Харківської області