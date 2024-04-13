Запорожская АЭС впервые с 2022 года перевела все реакторы в состояние «холодной» остановки

Состояние «холодной» остановки означает, что реактор заглушают, поддерживая низкое давление и низкую температуру охлаждающей воды.

Все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС 13 апреля были переведены в состояние «холодной» остановки. Это произошло впервые с 2022 года. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба организации.

«Решение о холодной остановке всех шести блоков положительно само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Без сомнения, ядерная безопасность и безопасность на этом крупном ядерном объекте остаются очень нестабильными», - сказал Гросси.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины еще в прошлом году издала распоряжение по ограничению работы всех шести энергоблоков ЗАЭС в режим «холодной остановки». Но россияне, контролирующие ЗАЭС, отказывались это делать.

Говоря об угрозе безопасности ЗАЭС, в пресс-службе МАГАТЭ рассказали, что сегодня находящиеся на АЭС эксперты агентства слышали «выходы» артиллерии вблизи станции. Некоторые были на близком расстоянии, некоторые дальше, но все равно были громкими.

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