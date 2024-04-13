Запорізька АЕС вперше з 2022 року перевела всі реактори в стан «холодної» зупинки

Стан «холодної» зупинки означає, що реактор заглушують, підтримуючи низький тиск і низьку температуру води, що охолоджує.

Усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС 13 квітня були переведені у стан «холодної» зупинки. Це сталося вперше з 2022 року. Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє пресслужба організації.

Стан «холодної» зупинки означає, що реактор заглушують, підтримуючи низький тиск і низьку температуру води, що охолоджує.

«Рішення про холодну зупинку всіх шести блоків позитивне саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною», - сказав Гроссі.

Державна інспекція ядерного регулювання України ще минулого року видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС до режиму «холодного зупину». Але росіяни, які контролюють ЗАЕС, відмовлялися це робити.

Говорячи про загрозу безпеці ЗАЕС, в МАГАТЕ розповіли, що сьогодні експерти агентства, які перебувають на АЕС, чули «виходи» артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.

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