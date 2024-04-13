Скільки коштує перереєстрація автомобіля в Україні: актуальні ціни

Вартість послуги буде залежати від типу транспортного засобу.

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В Україні перереєструвати автомобіль чи інший траспортний засіб можна, звернувшись до сервісного центру МВС. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Вартість послуги буде залежати від типу транспортного засобу.

Так, для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) послуга переоформлення коштує 1105 гривень.

Сума включає:

саму послугу - 350 гривень;

бланк свідоцтва - 405 гривень;

номерний знак - 350 гривень.

Для мотоциклів ця вартість складає 877 гривень (послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень та номерний знак - 122 гривні).

За перереєстрацію причепів доведеться заплатити 866 гривень (послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень та номерний знак - 111 гривень), а мопедів - 848 гривень (послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень, номерний знак - 93 гривні).

У відомстві попередили, що вартість послуги у сервісних центрах не включає послуги банку.

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