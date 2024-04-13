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Сколько стоит перерегистрация автомобиля в Украине: актуальные цены

21:50, 13 апреля 2024
Стоимость услуги будет зависеть от типа транспортного средства.
Сколько стоит перерегистрация автомобиля в Украине: актуальные цены
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В Украине перерегистрировать автомобиль или другое транспортное средство можно, обратившись в сервисный центр МВД. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Стоимость услуги будет зависеть от типа транспортного средства.

Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) услуга переоформления стоит 1105 гривен.

Сумма включает:

  • саму услугу – 350 гривен;
  • бланк свидетельства – 405 гривен;
  • номерной знак – 350 гривен.

Для мотоциклов эта стоимость составляет 877 гривен (услуга – 350 гривен, бланк свидетельства – 405 гривен и номерной знак – 122 гривны).

За перерегистрацию прицепов придется заплатить 866 гривен (услуга – 350 гривен, бланк свидетельства – 405 гривен и номерной знак – 111 гривен), а мопедов – 848 гривен (услуга – 350 гривен, бланк свидетельства – 405 гривен, номерной знак – 93 гривны).

В ведомстве предупредили, что стоимость услуги в сервисных центрах не включает в себя услуги банка.

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