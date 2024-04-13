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Легковые автомобили ВСУ не нужны, изымать преимущественно спецтехнику: Федор Вениславский ответил об изъятии авто во время военного положения

20:08, 13 апреля 2024
Соответствующая процедура не противоречит Конституции, но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах.
Легковые автомобили ВСУ не нужны, изымать преимущественно спецтехнику: Федор Вениславский ответил об изъятии авто во время военного положения
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга. Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий всех форм собственности установят местные государственные администрации по представлению ТЦК, которое, в свою очередь, получит сведения об автомобилях юридических лиц и граждан от МВД. Речь идет об автомобилях, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортного долга. Соответствующие нормы предусматривает принятый 11 апреля закон 10449 о мобилизации.

В Украине во время военного положения могут изымать авто у граждан, но отбирать легковые машины для нужд армии не будут, ведь это касается только специфических транспортных средств. Об этом рассказал представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает OBOZ.UA.

По его словам, сам по себе процесс, который добавили к законопроекту №10449 о мобилизации в Украине, не противоречит Конституции, однако речь идет только о специфических транспортных средствах.

«Конституция Украины допускает ограничение прав свобод человека и гражданина. В том числе акцентирую ваше внимание, в вопросах владения и пользования, распоряжения своей собственностью государство может ограничить это право в условиях военного положения. Это правило, по большому счету, существует в нынешнем законе о мобилизации, предусматривающем возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан», - пояснил нардеп.

Вениславский отметил, что в этом случае речь идет о либо временном изъятии, либо безвозвратном изъятии, однако с компенсацией стоимости этих транспортных средств.

«Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека, то оно не может быть изъято. И также предусмотрено, чтобы не было ситуации, когда у человека единственное транспортное средство и его можно было изъять – этого не будет. Но если есть больше транспортных средств, чем одно, если они могут быть потенциально приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты», - подчеркнул депутат.

Он уточнил, что обычный легковой автомобиль точно не будут забирать на нужды ВСУ, ведь там он не нужен, однако грузовые автомобили, с помощью которых можно перевозить боеприпасы, личный состав или спецтехнику могут изъять.

«И о внедорожниках, которые тоже могут помогать при выполнении тех или иных задач в условиях бездорожья. Легковых транспортных средств точно в таких нуждах нет. Поэтому никто не будет изымать обычные легковые автомобили, которые есть у граждан», - подчеркнул Вениславский.

Ранее сообщалось, что объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий всех форм собственности установят местные государственные администрации по представлению ТЦК, которое, в свою очередь, получит сведения об автомобилях юридических лиц и граждан от МВД.

Речь идет об автомобилях, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортного долга.

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