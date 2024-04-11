ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга

Для руководителей предприятий введут частичный наряд по передаче транспортных средств и установят обязанность по оповещению работников.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий всех форм собственности установят местные государственные администрации по представлению ТЦК, которое, в свою очередь, получит сведения об автомобилях юридических лиц и граждан от МВД. Речь идет об автомобилях, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортного долга. Соответствующие нормы предусматривает законопроект 10449 об усилении мобилизации, поправки к которому 11 апреля продолжит рассматривать Верховная Рада.

Так, в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» вводится новое понятие – частичный наряд.

Частичный наряд – это распорядительный документ главы местной госадминистрации, в котором установлены во время мобилизации для руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также субъектов хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы собственности задачи по передаче ВСУ, другим военным формированием определенных транспортных средств и специальной техники, пунктов сбора и сроков передачи.

Соответственно устанавливается, что предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать в случае мобилизации доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и воинские части в срок и место, указанные в частичном наряде.

Также вводится отдельный термин оповещения. Это — доведение сигналов и сообщений (директив, распоряжений) в органы военного управления, центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и населению об объявлении мобилизации, вызове граждан в ТЦК, а также вручение (отправка) повесток гражданам.

В соответствии с обязанностями предприятий, учреждений и организаций добавляется также своевременное оповещение (кроме прибытия) работников, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации.

Также в новой редакции излагается статья, регулирующая военно-транспортную обязанность.

Так, военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами (в том числе водными) и техникой и распространяется, кроме властных органов, на предприятия, учреждения и организации, в том числе на железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств, а также граждан – владельцев транспортных средств.

Порядок выполнения военно-транспортной обязанности, нормы безвозмездного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время определяются Кабмином. Нормы безвозмездного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники определяются в процентах по предприятию (учреждению, организации) по отраслям национальной экономики.

Порядок возмещения государством стоимости имущества или убытков, которые терпят юрлица и граждане в результате изъятия у них или принудительного отчуждения транспортных средств, определяется законом.

Выполнение военно-транспортного долга осуществляется согласно Мобилизационному плану Украины путем безвозмездного привлечения транспортных средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований на условиях их возвращения владельцам после объявления демобилизации.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливаются согласно Мобилизационному плану Украины местными государственными администрациями по представлению ТЦК.

Привлечение транспортных средств осуществляется ТЦК, Центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

Прием-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возврат после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной (балансовой) стоимости и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

Возврат транспортных средств владельцу производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабмином.

МВД в порядке, установленном Правительством, обеспечивает представление в ТЦК сведений о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период.

Соответствующие данные о водных транспортных средствах, а также о тракторах, сельскохозяйственной технике передают в ТЦК также Минифраструктуры, Госпродпотребслужба и другие.

С момента объявления общей мобилизации транспортные средства, предназначенные для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и состоят на военном учете в ТЦК, запрещается отправлять за пределы территории Украины и в другие области, передавать права собственности на них юридическим лицам или гражданам, в аренду (лизинг), предоставлять их как предмет залога для выполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита и гарантии перед банковским учреждением, а также совершать другие действия, исключающие передачу военным формированиям.

Отправка таких транспортных средств в смежные области разрешается после уведомления ТЦК о месте нахождения транспортных средств на срок не более одного месяца.

Не подлежит передаче транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину, при отсутствии у него права собственности на другие транспортные средства.

Напомним, если предприниматели будут игнорировать законодательство о военном учете своих работников, их будут штрафовать до 59,5 тысячи гривен. А граждан – до 22,5 тысячи грн. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 года Верховная Рада 10 апреля одобрила в первом чтении.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу закон о цифровизации военного учета (законопроект 10062), предусматривающий, что Налоговая служба автоматически передает данные о работающих гражданах в Реестр военнообязанных, а МВД передает в этот Реестр данные о водительских удостоверениях граждан. То есть Минобороны будет видеть всех предпринимателей, которые не поставили своих работников на учет, а также всех водителей/владельцев авто. Напомним, что персональные данные военнообязанных смогут хранить в облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров.

Автор: Наталья Мамченко

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