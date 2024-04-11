ВККС назначила квалификационное оценивание для 24 судей: известны фамилии

Квалификационное оценивание судей должны пройти бывшие судьи высших специализированных судов, а также судьи, которые были уволены, но смогли восстановиться в должностях судей.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 10 апреля 2024 года назначила квалификационное оценивание 24 судьям местных и апелляционных судов.

Указанное квалификационное оценивание преимущественно касается бывших судей высших специализированных судов, ранее не проходивших процедуру оценивания, а также судей, которые были восстановлены в должностях после увольнения. Также в списке есть двое судей, которые не явились еще на первичное квалификационное оценивание судей, которое проходило в 2016 году.

Согласно решению Комиссии, все 24 судьи должны пройти оценивание в полном объеме, то есть со сдачей экзамена, исследованием судейского досье и собеседованием.

В утвержденном Комиссией списке, следующие судьи:

Безсмолий Євгеній Борисович - суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда

Власенкова Олена Олександрівна – суддя Окружного адміністративного суду міста Києва

Волокітіна Наталія Борисівна – суддя Шевченківського районного суду міста Києва

Галаган Олексій Валерійович – суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда

Голяшкін Олег Володимирович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Горячківська Людмила Володимирівна – суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області

Дзюба Олександр Анатолійович – суддя Дніпровського районного суду міста Києва

Заїка Микола Миколайович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Кононенко Сергій Дмитрович – суддя Ленінського районного суду міста Полтави

Копитова Олена Сергіївна – суддя Північного апеляційного господарського суду

Макуха Андрій Анатолійович – суддя Солом’янського районного суду міста Києва

Маринчак Нінель Євгенівна – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Мойсюк Микола Іванович – суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду

Молібога Геннадій Вікторович – суддя Дружківського міського суду Донецької області

Палій Валентин Валерійович – суддя Північного апеляційного господарського суду

Поліщук Володимир Юзефович - суддя Північного апеляційного господарського суду

Сахно Роман Іванович – суддя Київського апеляційного суду

Сибіга Олександр Миколайович – суддя Північного апеляційного господарського суду

Сіромашенко Наталія Володимирівна – суддя Шевченківського районного суду міста Києва

Татаурова Ірина Миколаївна – суддя Деснянського районного суду міста Києва

Шаптала Євген Юрійович – суддя Північного апеляційного господарського суду

Швед Едуард Юрійович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Шевчук Світлана Ростиславівна – суддя Північного апеляційного господарського суду

Штульман Ігор Володимирович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Автор: Вячеслав Хрипун

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