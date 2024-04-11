ВККС назначила квалификационное оценивание для 24 судей: известны фамилии

Высшая квалификационная комиссия судей 10 апреля 2024 года назначила квалификационное оценивание 24 судьям местных и апелляционных судов.
Указанное квалификационное оценивание преимущественно касается бывших судей высших специализированных судов, ранее не проходивших процедуру оценивания, а также судей, которые были восстановлены в должностях после увольнения. Также в списке есть двое судей, которые не явились еще на первичное квалификационное оценивание судей, которое проходило в 2016 году.
Согласно решению Комиссии, все 24 судьи должны пройти оценивание в полном объеме, то есть со сдачей экзамена, исследованием судейского досье и собеседованием.
В утвержденном Комиссией списке, следующие судьи:
Безсмолий Євгеній Борисович - суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда
Власенкова Олена Олександрівна – суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
Волокітіна Наталія Борисівна – суддя Шевченківського районного суду міста Києва
Галаган Олексій Валерійович – суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда
Голяшкін Олег Володимирович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
Горячківська Людмила Володимирівна – суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області
Дзюба Олександр Анатолійович – суддя Дніпровського районного суду міста Києва
Заїка Микола Миколайович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
Кононенко Сергій Дмитрович – суддя Ленінського районного суду міста Полтави
Копитова Олена Сергіївна – суддя Північного апеляційного господарського суду
Макуха Андрій Анатолійович – суддя Солом’янського районного суду міста Києва
Маринчак Нінель Євгенівна – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
Мойсюк Микола Іванович – суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
Молібога Геннадій Вікторович – суддя Дружківського міського суду Донецької області
Палій Валентин Валерійович – суддя Північного апеляційного господарського суду
Поліщук Володимир Юзефович - суддя Північного апеляційного господарського суду
Сахно Роман Іванович – суддя Київського апеляційного суду
Сибіга Олександр Миколайович – суддя Північного апеляційного господарського суду
Сіромашенко Наталія Володимирівна – суддя Шевченківського районного суду міста Києва
Татаурова Ірина Миколаївна – суддя Деснянського районного суду міста Києва
Шаптала Євген Юрійович – суддя Північного апеляційного господарського суду
Швед Едуард Юрійович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
Шевчук Світлана Ростиславівна – суддя Північного апеляційного господарського суду
Штульман Ігор Володимирович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
Автор: Вячеслав Хрипун
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