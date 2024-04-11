ВККС призначила кваліфікаційне оцінювання для 24 суддів: відомі прізвища

Кваліфікаційне оцінювання суддів мають пройти колишні судді вищих спеціалізованих судів, а також судді, які були звільнені, але змогли повернути посади суддів.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 10 квітня 2024 року призначила кваліфікаційне оцінювання 24 суддям місцевих та апеляційних судів.

Вказане кваліфікаційне оцінювання переважно стосується колишніх суддів вищих спеціалізованих судів, які раніше не проходили процедуру оцінювання, а також суддів, які були поновлені на посадах після звільнення. Також у списку є двоє суддів, які не з’явилися ще на первинне кваліфікаційне оцінювання суддів, яке відбулося у 2016 році.

Згідно з рішенням Комісії, усі 24 судді мають пройти оцінювання у повному обсязі, тобто зі складанням іспиту, дослідженням суддівського досьє та співбесідою.

У затвердженому Комісією списку, наступні судді:

Безсмолий Євгеній Борисович - суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда

Власенкова Олена Олександрівна – суддя Окружного адміністративного суду міста Києва

Волокітіна Наталія Борисівна – суддя Шевченківського районного суду міста Києва

Галаган Олексій Валерійович – суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда

Голяшкін Олег Володимирович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Горячківська Людмила Володимирівна – суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області

Дзюба Олександр Анатолійович – суддя Дніпровського районного суду міста Києва

Заїка Микола Миколайович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Кононенко Сергій Дмитрович – суддя Ленінського районного суду міста Полтави

Копитова Олена Сергіївна – суддя Північного апеляційного господарського суду

Макуха Андрій Анатолійович – суддя Солом’янського районного суду міста Києва

Маринчак Нінель Євгенівна – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Мойсюк Микола Іванович – суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду

Молібога Геннадій Вікторович – суддя Дружківського міського суду Донецької області

Палій Валентин Валерійович – суддя Північного апеляційного господарського суду

Поліщук Володимир Юзефович - суддя Північного апеляційного господарського суду

Сахно Роман Іванович – суддя Київського апеляційного суду

Сибіга Олександр Миколайович – суддя Північного апеляційного господарського суду

Сіромашенко Наталія Володимирівна – суддя Шевченківського районного суду міста Києва

Татаурова Ірина Миколаївна – суддя Деснянського районного суду міста Києва

Шаптала Євген Юрійович – суддя Північного апеляційного господарського суду

Швед Едуард Юрійович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Шевчук Світлана Ростиславівна – суддя Північного апеляційного господарського суду

Штульман Ігор Володимирович – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Автор: В’ячеслав Хрипун

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