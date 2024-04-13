Ограниченно пригодных к службе через месяц начнут повторно вызвать в ТЦК на медкомиссию, — заявили в Минобороны

С середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые ранее были признаны ограниченно пригодными.

Иллюстративное фото из открытых источников

Через месяц в Украине тех, кто был ранее признан ограниченно годным к службе, начнут повторно вызвать в территориальные центры комплектования медкомиссию. Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием Президента Украины.

Гаврилюк напомнил, что Президент подписал Закон №10313, отменяющий заключение ВВК «ограниченно пригодный».

«Сейчас идет согласование изменений в 402 приказ. С середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые ранее были признаны ограниченно пригодными», – пояснил замминистра.

Также Иван Гаврилюк отметил, что в Министерстве обороны оцифровали данные мужчин призывного возраста во всех областях Украины и Киеве.

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