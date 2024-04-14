Договор аренды земельного участка в стадии переоформления: связанный с арендной платой

При пользовании земельным участком по истечении срока действия договора аренды плательщик должен платить арендную плату в соответствии с условиями предварительного договора аренды.

Главное управление Государственной налоговой службы в Черновицкой области разъяснило, является ли плательщиком арендной платы СХ, который продолжает использовать земельный участок государственной и коммунальной собственности по истечении срока действия договора аренды, если новый договор на стадии переоформления.

Так, согласно п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями плата за землю – обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемое в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Арендная плата – обязательный платеж, который арендатор вносит арендодателю за пользование земельным участком (п.п. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Основанием для начисления арендной платы за земельный участок есть договор аренды такого земельного участка, а плательщиком арендной платы – арендатор земельного участка (пп. 288.1 и 288.2 ст. 288 НКУ).

Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором (п. 288.4 ст. 288 НКУ).

Согласно ст. 31 Закона Украины от 06 октября 1998 г. № 161-XIV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями договор аренды земли прекращается в случае, в частности, истечения срока, на который он был заключен.

Согласно ст. 33 Закона № 161 по истечении срока, на который был заключен договор аренды земли, арендатор, надлежащим образом исполняющий обязанности по условиям договора, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды земли на новый срок.

Арендатор, который намерен воспользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды земли на новый срок, обязан сообщить об этом арендодателю до истечения срока действия договора аренды земли в срок, установленный настоящим договором, но не позднее чем за один месяц до истечения срока действия договора аренды земли.

К письму-уведомлению о заключении договора аренды земли на новый срок арендатор добавляет проект договора.

Арендодатель в месячный срок рассматривает присланное арендатором письмо-уведомление с проектом договора аренды, проверяет его на соответствие требованиям закона, согласовывает с арендатором (при необходимости) существенные условия договора и в случае отсутствия возражений заключает договор аренды. В случае аренды земель государственной и коммунальной собственности, заключение договора осуществляется на основании решения органа, уполномоченного осуществлять передачу земельных участков в собственность или пользование согласно ст. 122 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 г. № 2768-III с изменениями и дополнениями. При наличии возражений арендодателя о заключении договора аренды земли на новый срок арендатору направляется письмо-уведомление о принятом арендодателем решении.

Право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав (ст. 125 ЗКУ).

Право собственности, пользование земельным участком оформляется в соответствии с Законом Украины от 01 июля 2004 г. № 1952-IV «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» с изменениями и дополнениями (ст. 126 ЗКУ).

Учитывая изложенное, если плательщик продолжает пользоваться земельным участком по истечении срока действия договора аренды и не получил письменного возражения от арендодателя относительно использования земельного участка, то до заключения договора аренды на новый срок такой плательщик должен платить арендную плату в соответствии с условиями предварительного договора аренды земли.

При этом годовая сумма платежа не может быть меньше размера, установленного п.п. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 НКУ.

Отказ, а также промедление в заключении нового договора аренды земли могут быть обжалованы в суде (часть девятая ст. 33 Закона № 161).

Согласно п. 5 ст. 11 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV с изменениями и дополнениями в случаях, установленных актами гражданского законодательства, гражданские права и обязанности могут возникать из решения суда.

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