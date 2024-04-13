В Минобороны оцифровали данные мужчин призывного возраста во всех областях и в Киеве

На сегодняшний день оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию во всех 24 регионах Украины и Киеве

Фото: armyinform.com.ua

В Министерстве обороны оцифровали данные мужчин призывного возраста во всех областях Украины и Киеве. Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием президента Украины.

«Сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. На сегодняшний день оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию во всех 24 регионах Украины и Киеве», — отметил Гаврилюк.

Он подчеркнул, что важным фактором является максимальная прозрачность в процессе мобилизации. Поэтому Минобороны перезапустило электронную систему Оберег, которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

Ранее член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что система «Оберег» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных.

Впрочем, принятие законопроекта 10449 о мобилизации дает четкий месседж иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы.

Партнеры Украины постоянно наблюдают за тем, насколько активно мы отражаем российскую агрессию. Принятие законопроекта о мобилизации дает четкий месседж нашим союзникам, что мы усиливаем мобилизационные процессы. Это не пиар, а четкое понимание, что мы либо теряем страну, либо защищаем ее, задействуя все необходимые ресурсы», - рассказал Федиенко.

Также он отметил, что каждый гражданин Украины, военнообязанный и не имеющий физических ограничений, должен обновить свои учетные данные.

Через некоторое время после вступления закона в силу мобилизации должен заработать электронный кабинет военнообязанного, через который можно будет добровольно обновить свои данные. Также это можно будет сделать непосредственно в ТЦК или ЦНАПах. «Обновление данных еще не свидетельствует о том, что человека сразу мобилизуют», - добавил политик.

Он уточнил, что данные о действующих военнослужащих уже имеются в системе «Оберег». Таким людям нужно будет просто зарегистрироваться в электронном кабинете и подтвердить, что это именно он.

«В то же время система «Оберіг» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных. Соответственно, принятый законопроект наведет порядок в вопросах мобилизации, а ТЦК вообще Генеральный штаб смогут понять, какое количество военнообязанных можно привлечь к выполнению конституционного долга», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры задаются вопросом, зачем помогать Украине, если парламент не проголосует закон о мобилизации. «Запад спрашивает нас – а если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, то а зачем вам помощь? Почему мы должны помогать?», – объяснил Президент, комментируя необходимость принятия закона о мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062). Целью Реестра теперь будет также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Он будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Новая редакция статьи 13 закона о Реестре определяет, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют посредством электронного взаимодействия Министерству обороны сведения по отношению ко всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т.д.

В свою очередь народный депутат от «Голоса» Александра Устинова отметила, что данные Реестра призывников, военнослужащих и резервистов будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США. В свою очередь, как указало Минобороны, новый закон позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Соответствующие изменения, позволяющие хранить персональные данные украинцев на серверах за рубежом, поддержал и пленарный зал Рады, несмотря на то, что вызвало немало критики. В частности, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указал, что «нельзя размещать тайную и полностью тайную информацию на серверах за рубежом, тем более системы боевого управления во время войны. Это пример «простых решений», которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить будет невозможно».

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко, комментируя закон о цифровизации военного учета и модернизации Реестра, пояснила, что хранение данных за рубежом не несет в себе никаких рисков для граждан.

«Дальше – особенная наша мечта: все военные системы смогут разворачиваться в «облаке» за границей», - отметила она.

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