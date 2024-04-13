У Міноборони оцифрували дані чоловіків призовного віку у всіх областях та у Києві

На сьогодні оцифровано дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути включені в мобілізацію в усіх 24 регіонах України та Києві

Фото: armyinform.com.ua

У Міністерстві оборони оцифрували дані чоловіків призовного віку в усіх областях України та в Києві. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад за участю Президента України.

«Зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогодні оцифровано дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути включені в мобілізацію в усіх 24 регіонах України та Києві», — зазначив Гаврилюк.

Він наголосив, що важливим фактором є максимальна прозорість у процесі мобілізації. Тому Міноборони перезапустило електронну систему «Оберіг», яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб'єкта.

Раніше член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зазначив, що система «Оберіг» запрацює з іншими реєстрами, звідки підтягнуться дані про військовозобов'язаних.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062). Метою Реєстру відтепер буде також й ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку. Він буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Нова редакція статті 13 закону про Реєстр визначає, що для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії Міністерству оборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Дані про громадян у Реєстрі будуть постійно актуалізуватися шляхом автоматичного обміну з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних різноманітних державних органів: Податкової, Міносвіти, МВС, Мінюст, Пенсійний фонд тощо.

В свою чергу, народний депутат від «Голосу» Олександра Устінова зазначила, що дані Реєстру призовників, військовослужбовців та резервістів будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США. В свою чергу, як вказало Міноборони, новий закон дозволить розміщувати дані у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Відповідні зміни, які дозволяють зберігати персональні дані українців на серверах за кордоном, підтримав і пленарний зал Ради, незважаючи на те, що викликали чимало критики. Зокрема секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко вказав, що «не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном, тим більше системи бойового управління під час війни. Це приклад «простих рішень», що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо».

В свою чергу, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, коментуючи закон про цифровізацію військового обліку і модернізацію Реєстру, пояснила, що зберігання даних за кордоном не несе у собі жодних ризиків для громадян.

«Далі — особлива наша мрія: всі військові системи зможуть розгортатись у «хмарі» за кордоном» - зазначила вона.

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