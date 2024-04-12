Система «Оберіг» запрацює з іншими реєстрами, звідки підтягнуться дані про військовозобов'язаних – член Комітету з нацбезпеки

Окрім меседжу іноземним партнерам, що Україна посилює мобілізаційні процеси, також закон про мобілізацію дасть Генштабу ЗСУ чітке розуміння, скільки людей в Україні можна мобілізувати.

Ухвалення законопроекту 10449 про мобілізацію дає чіткий меседж іноземним партнерам, що Україна посилює мобілізаційні процеси, заявили у «Слузі народу».

«Партнери України постійно спостерігають за тим, наскільки активно ми відбиваємо російську агресію. Ухвалення законопроекту про мобілізацію дає чіткий меседж нашим союзникам, що ми посилюємо мобілізаційні процеси. Це не піар, а чітке розуміння, що ми або втрачаємо країну, або захищаємо її, задіюючи всі необхідні ресурси» - цитує члена парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнко пресслужба Верховної Ради.

Також він зазначив, що кожен громадянин України, який є військовозобов’язаним і не має фізичних обмежень, повинен оновити свої облікові дані.

Через якийсь час після набуття чинності закону про мобілізацію повинен запрацювати електронний кабінет військовозобов’язаного, через який можна буде добровільно оновити свої дані. Також це можна буде зробити безпосередньо в ТЦК або в ЦНАПах. «Оновлення даних ще не свідчить про те, що людину відразу мобілізують», - додав політик.

Він уточнив, що дані про чинних військовослужбовців уже наявні в системі «Оберіг». Таким людям треба буде просто зареєструватися в електронному кабінеті й підтвердити, що це саме він.

«Водночас система «Оберіг» запрацює з іншими реєстрами, звідки підтягнуться дані про військовозобов’язаних. Відповідно, ухвалений законопроект наведе лад у питаннях мобілізації, а ТЦК й загалом Генеральний штаб зможуть зрозуміти, яку кількість військовозобов’язаних можна залучити до виконання конституційного обов’язку», - наголосив парламентарій.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери задаються питання, навіщо допомагати Україні, якщо парламент не проголосує закон про мобілізацію. «Захід запитує нас – а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?», – пояснив Президент, коментуючи необхідність прийняття закону про мобілізацію.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062). Метою Реєстру відтепер буде також й ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку. Він буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Нова редакція статті 13 закону про Реєстр визначає, що для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії Міністерству оборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Дані про громадян у Реєстрі будуть постійно актуалізуватися шляхом автоматичного обміну з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних різноманітних державних органів: Податкової, Міносвіти, МВС, Мінюст, Пенсійний фонд тощо.

В свою чергу, народний депутат від «Голосу» Олександра Устінова зазначила, що дані Реєстру призовників, військовослужбовців та резервістів будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США. В свою чергу, як вказало Міноборони, новий закон дозволить розміщувати дані у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Відповідні зміни, які дозволяють зберігати персональні дані українців на серверах за кордоном, підтримав і пленарний зал Ради, незважаючи на те, що викликали чимало критики. Зокрема секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко вказав, що «не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном, тим більше системи бойового управління під час війни. Це приклад «простих рішень», що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо».

В свою чергу, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, коментуючи закон про цифровізацію військового обліку і модернізацію Реєстру, пояснила, що зберігання даних за кордоном не несе у собі жодних ризиків для громадян.

«Далі — особлива наша мрія: всі військові системи зможуть розгортатись у «хмарі» за кордоном» - зазначила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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