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У НАБУ цифровізували процес подачі документів на конкурс – достатньо інтернету та комп’ютера

16:05, 12 квітня 2024
Подаватись на конкурси стало ще простіше, адже тепер достатньо лише заповнити анкету на сайті.
У НАБУ цифровізували процес подачі документів на конкурс – достатньо інтернету та комп’ютера
Джерело фото: НАБУ
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Як розповідала «Судово-юридична газета», НАБУ оголосило великий набір працівників до Нацбюро – доберуть близько 300 осіб. Перший етап триватиме протягом усього 2024 року.

Набір співробітників будуть проводити поетапно – конкурси на нові посади будуть оголошуватись регулярно, і щомісяця штат НАБУ поповнюватимуть нові працівники. Набір на усі вакансії відбуватиметься через відкритий конкурс.

Як пояснили у антикорбюро, переважна більшість нових співробітників – це детективи і аналітики, тобто працівники, які безпосередньо будуть задіяні у викритті корупційних злочинів.

У НАБУ зазначили, що подаватись на конкурси стало ще простіше, адже тепер достатньо лише заповнити анкету на офіційному сайті Нацбюро.

«Знайдіть вільні 15 хвилин, оберіть вакансію, заповніть анкету, підвантажте копії документів та підпишіть за допомогою Дія.Підпис. Відправляйте анкету просто зі свого комп’ютера», - наголосили у Бюро.

Перелік наявних вакансій та кваліфікаційні вимоги до відповідної посади – за посиланням.

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