НАБУ оголосило великий набір працівників до Нацбюро – доберуть близько 300 осіб

Протягом трьох років чисельність працівників Бюро зросте приблизно на 300 осіб.

Джерело фото: НАБУ

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Національне антикорупційне бюро оголосило про пошук детективів та старших детективів.

У НАБУ розповіли, що протягом трьох років чисельність працівників Бюро зросте приблизно на 300 осіб.

Перший етап триватиме протягом усього 2024 року.

Набір співробітників будуть проводити поетапно – конкурси на нові посади будуть оголошуватись регулярно, і щомісяця штат НАБУ поповнюватимуть нові працівники. Набір на усі вакансії відбуватиметься через відкритий конкурс.

Як пояснили у антикорбюро, переважна більшість нових співробітників – це детективи і аналітики, тобто працівники, які безпосередньо будуть задіяні у викритті корупційних злочинів.

Перелік наявних вакансій та кваліфікаційні вимоги до відповідної посади – за посиланням.

Раніше стало відомо, що Бюро економічної безпеки оголосило конкурс на посади до центрального апарату.

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