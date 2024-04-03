НАБУ оголосило конкурс на посади детективів та старших детективів

Базових вимог до кандидатів лише дві.

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Національне антикорупційне бюро оголосило про пошук детективів та старших детективів.

Як зазначають у НАБУ, базових вимог лише дві: вища юридична освіта та вільне володіння державною мовою.

Однак потрібно врахувати, що кандидат на посаду старшого детектива також повинен мати стаж роботи у сфері оперативно-розшукової, слідчої та керівної діяльності.

Перелік наявних вакансій та кваліфікаційні вимоги до відповідної посади – за посиланням.

Раніше стало відомо, що Бюро економічної безпеки оголосило конкурс на посади до центрального апарату.

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