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Чи вручатимуть повістки через е-кабінет військовозобов'язаного, – пояснили в Міноборони

22:05, 2 квітня 2024
Закон про електронний кабінет спростить та удосконалить взаємодію між державою та військовозобов'язаними.
Чи вручатимуть повістки через е-кабінет військовозобов'язаного, – пояснили в Міноборони
Джерело фото: glavcom.ua
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У вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного, який, за словами заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко, не містить положень щодо вручення повісток. Про це вона заявила під час телемарафону.

«По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає», - підкреслила Черногоренко.

За її словами, електронний кабінет військовозобов'язаного призначений виключно для оновлення даних та обміну інформацією.

За її додатковими відомостями, цей закон передбачає три основні зміни, які спростять та удосконалять взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

По-перше, це створення електронного кабінету військовозобов'язаного, що дозволить громадянам оновлювати свої дані з будь-якої локації, не відвідуючи фізично Територіальні центри обліку та військового обов'язку.

По-друге, впровадження електронного кабінету дозволить Україні розміщувати свої системи в хмарах НАТО, що посилить кіберзахист та покращить обмін даними з партнерами.

По-третє, закон дозволяє удосконалити взаємодію реєстру "Оберіг", надаючи можливість обміну інформацією з іншими реєстрами, що виключить помилкові або дубльовані повістки та зменшить необхідність додаткових візитів в Територіальні центри обліку та військового обов'язку.

Також, електронний кабінет військовозобов'язаного дозволить автоматизувати процес отримання статусу учасника бойових дій, що стане швидким та ефективним для всіх військовослужбовців.

«Ми зможемо зробити її гідною та виключити тривале очікування статусу. В нашому напрямку кожен третій це учасник УБД. І ми хочемо, щоб цифрові сервіси робили військові для військових», - підкреслила Черногоренко.

Як раніше пояснювали у Міністерстві оборони, у кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК, і далі ці дані вже будуть використовувати територіальні центри комплектації.

Також новий закон дозволить виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших державних реєстрах. Наприклад, буде видно, що громадянина було зареєстровано у Києві, але зараз він працює у Львові, бо податок із його зарплати сплачується у Львові.

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