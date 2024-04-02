Практика судов
  1. В Украине

Будут ли вручать повестки через е-кабинет военнообязанного, – объяснили в Минобороны

22:05, 2 апреля 2024
Закон об электронном кабинете упростит и усовершенствует взаимодействие между государством и военнообязанными.
Будут ли вручать повестки через е-кабинет военнообязанного, – объяснили в Минобороны
Источник фото: glavcom.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного, который, по словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, не содержит положений о вручении повесток. Об этом она заявила во время телемарафона.

"По закону, который был принят и подписан, ни одного положения относительно электронного вручения повесток сейчас нет", - подчеркнула Черногоренко.

По ее словам, электронный кабинет военнообязанного предназначен исключительно для обновления данных и обмена информацией.

По ее дополнительным сведениям, этот закон предусматривает три основных изменения, которые упростят и усовершенствуют взаимодействие между государством и военнообязанными.

Во-первых, это создание электронного кабинета военнообязанного, что позволит гражданам обновлять свои данные из любой локации, не посещая физически Территориальные центры учета и воинской обязанности.

Во-вторых, внедрение электронного кабинета позволит Украине размещать свои системы в облаках НАТО, что усилит киберзащиту и улучшит обмен данными с партнерами.

В-третьих, закон позволяет усовершенствовать взаимодействие реестра "Оберіг", предоставляя возможность обмена информацией с другими реестрами, что исключит ошибочные или дублированные повестки и уменьшит необходимость дополнительных визитов в Территориальные центры учета и воинской обязанности.

Также, электронный кабинет военнообязанного позволит автоматизировать процесс получения статуса участника боевых действий, что станет быстрым и эффективным для всех военнослужащих.

"Мы сможем сделать ее достойной и исключить длительное ожидание статуса. В нашем направлении каждый третий это участник УБД. И мы хотим, чтобы цифровые сервисы делали военные для военных", - подчеркнула Черногоренко.

Как ранее объясняли в Министерстве обороны, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК, и дальше эти данные уже будут использовать территориальные центры комплектации.

Также новый закон позволит выявить граждан, которые не стоят на воинском учете, но имеются в других государственных реестрах. Например, будет видно, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты уплачивается во Львове.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов завершится в сентябре 2024 года

В апреле конкурсная комиссия осуществит процедуру допуска кандидатов к участию в конкурсе.

Ограниченно годные должны пройти медицинское освидетельствование: Президент подписал закон

Мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Владимир Зеленский подписал закон о цифровизации военного учета и Электронный кабинет военнообязанного

Реализация нового закона позволяет ввести электронный военный билет, собрать персональные данные военнообязанных в систематизированные досье и выявить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других государственных реестрах.

Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

Закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет подписан Президентом.

Почему Президенту вместо прокуратуры приходится разбираться с безосновательным давлением на бизнес и журналистов

Руководству Офиса Генпрокурора и СБУ нужны решения СНБО и публичные разоблачения, чтобы вспомнить, кто должен разбираться с безосновательным уголовным преследованием бизнеса и журналистов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду