Будут ли вручать повестки через е-кабинет военнообязанного, – объяснили в Минобороны

Закон об электронном кабинете упростит и усовершенствует взаимодействие между государством и военнообязанными.

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Во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного, который, по словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, не содержит положений о вручении повесток. Об этом она заявила во время телемарафона.

"По закону, который был принят и подписан, ни одного положения относительно электронного вручения повесток сейчас нет", - подчеркнула Черногоренко.

По ее словам, электронный кабинет военнообязанного предназначен исключительно для обновления данных и обмена информацией.

По ее дополнительным сведениям, этот закон предусматривает три основных изменения, которые упростят и усовершенствуют взаимодействие между государством и военнообязанными.

Во-первых, это создание электронного кабинета военнообязанного, что позволит гражданам обновлять свои данные из любой локации, не посещая физически Территориальные центры учета и воинской обязанности.

Во-вторых, внедрение электронного кабинета позволит Украине размещать свои системы в облаках НАТО, что усилит киберзащиту и улучшит обмен данными с партнерами.

В-третьих, закон позволяет усовершенствовать взаимодействие реестра "Оберіг", предоставляя возможность обмена информацией с другими реестрами, что исключит ошибочные или дублированные повестки и уменьшит необходимость дополнительных визитов в Территориальные центры учета и воинской обязанности.

Также, электронный кабинет военнообязанного позволит автоматизировать процесс получения статуса участника боевых действий, что станет быстрым и эффективным для всех военнослужащих.

"Мы сможем сделать ее достойной и исключить длительное ожидание статуса. В нашем направлении каждый третий это участник УБД. И мы хотим, чтобы цифровые сервисы делали военные для военных", - подчеркнула Черногоренко.

Как ранее объясняли в Министерстве обороны, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК, и дальше эти данные уже будут использовать территориальные центры комплектации.

Также новый закон позволит выявить граждан, которые не стоят на воинском учете, но имеются в других государственных реестрах. Например, будет видно, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты уплачивается во Львове.

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