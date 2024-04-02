Володимир Зеленський підписав закон про цифровізацію військового обліку і Електронний кабінет військовозобов’язаного

Реалізація нового закону дозволяє запровадити електронний військовий квиток, зібрати персональні дані військовозобов’язаних в систематизовані досьє і виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших державних реєстрах.

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного.

Йдеться про законопроект 10062 щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку.

Як раніше пояснювали у Міністерстві оборони, у кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК, і далі ці дані вже будуть використовувати територіальні центри комплектації.

Також новий закон дозволить виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших державних реєстрах. Наприклад, буде видно, що громадянина було зареєстровано у Києві, але зараз він працює у Львові, бо податок із його зарплати сплачується у Львові.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до цього закону до Реєстру військовозобов’язаних потраплять персональні дані про місце проживання та місце перебування; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей – за згодою; реквізити паспорта; про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя; відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, про освіту та спеціальність, про досвід роботи; про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку; про дозвіл на зберігання та носіння зброї; про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, реквізити посвідчення водія та багато іншого.

Ці дані будуть цифровізовані.

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.

Також, як писала «Судово-юридична газета», член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова від «Голосу», коментуючи прийняття законопроекту 10062 зазначила, що ці дані будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США.

«Ми досі не знаємо, скільки у нас людей можуть бути призвані, скільки у нас знаходиться за кордоном, скільки реально зараз непридатні. І цей законопроект якраз передбачає, що буде створено такий електронний Реєстр.

Крім того, цей законопроект передбачає розміщення інформації, яку надають нам партнери і нашої інформації у так званих «хмарах», тобто, вона буде зберігатися фактично на «хмарах» на серверах наших партнерів за кордоном.

По-перше вони готові платити за це. І передбачали у наступному вже пакеті фінансування на 100 млн доларів. Це покриє на багато років зберігання цієї інформації», - пояснила Устінова.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше повідомляв, що Мінцифри разом із Міністерством оборони працюють над запровадженням електронного військового квитка. «Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в «Дії». У «Дії» також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони», - пояснив він.

В свою чергу, у Міноборони пояснили, що Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» – інструмент військового обліку громадян. «Оберіг» містить персональну інформацію про військовозобов’язаних. Як зазначають в Міноборони, це паспортні дані, податковий номер, місце проживання, сімейний стан, відомості про членів родини, відомості про освіту, спеціалізацію, про стан здоров’я, місце роботи тощо.

Електронний військовий обліковий документ – це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.

Так, як вказали у відомстві, за допомогою «Оберіг» можна виявити корупцію. Наприклад, різке збільшення зняття з обліку за результатами ВЛК в окремому районі може бути сигналом про корупційну змову працівників ТЦК та лікарів.

«Єдиний електронний реєстр «Оберіг» модернізували за підтримки Європейського Союзу», - додали в Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

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