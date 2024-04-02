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Владимир Зеленский подписал закон о цифровизации военного учета и Электронный кабинет военнообязанного

18:47, 2 апреля 2024
Реализация нового закона позволяет ввести электронный военный билет, собрать персональные данные военнообязанных в систематизированные досье и выявить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других государственных реестрах.
Владимир Зеленский подписал закон о цифровизации военного учета и Электронный кабинет военнообязанного
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Президент Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного кабинета военнообязанного.

Речь идет о законопроекте 10062 об усовершенствовании порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета.

Как ранее объясняли в Министерстве обороны, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК, и далее эти данные будут использовать территориальные центры комплектации.

Также новый закон позволит выявить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других государственных реестрах. Например, будет видно, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты платится во Львове.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно этому закону в Реестр военнообязанных попадут персональные данные о месте жительства и месте нахождения; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, попечителях и других представителях, а также детях – с согласия; реквизиты паспорта; о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица; сведения о перемещении человека на временно оккупированную территорию, об образовании и специальности, об опыте работы; о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга; о разрешении на хранение и ношение оружия; об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении на проживание в Украину, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Эти данные будут цифровизированы.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса», комментируя принятие законопроекта 10062, отметила, что эти данные будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США.

«Мы до сих пор не знаем, сколько у нас людей могут быть призваны, сколько у нас находится за границей, сколько реально сейчас непригодно. И этот законопроект как раз предполагает, что будет создан такой электронный Реестр.

Кроме того, этот законопроект предусматривает размещение информации, предоставляемой нам партнерами и нашей информацией в так называемых «облаках», то есть, она будет храниться фактически на «облаках» на серверах наших партнеров за рубежом.

Во-первых, они готовы платить за это. И предполагали в следующем уже пакете финансирование на 100 млн. долларов. Это покроет много лет хранения этой информации», - пояснила Устинова.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее сообщал, что Минцифры вместе с Министерством обороны работают над введением электронного военного билета. «Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в «Дие». В «Дие» также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны», - пояснил он.

В свою очередь, в Минобороны объяснили, что Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» – инструмент военного учета граждан. «Оберег» содержит персональную информацию о военнообязанных. Как отмечают в Минобороны, это паспортные данные, налоговый номер, место жительства, семейное положение, сведения о членах семьи, сведения об образовании, специализации, состоянии здоровья, месте работы и т.д.

Электронный военный учетный документ – это выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина – где он стоит на учете, годен ли к службе и т.д.

Так, как указали в ведомстве, с помощью «Оберега» можно выявить коррупцию. Например, резкое увеличение снятия с учета по результатам ВЛК в отдельном районе может являться сигналом о коррупционном сговоре работников ТЦК и врачей.

«Единый электронный реестр «Оберег» модернизировали при поддержке Европейского Союза», - добавили в Минобороны.

Автор: Наталя Мамченко

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