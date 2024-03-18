На базе Реестра «Оберег» введут электронный военный билет – Минобороны работает над ним вместе с проектом ЕС

Минобороны вместе партнерами работает над созданием Электронного военного билета, который будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина – где он состоит на учете и пригоден ли к службе.

Министерство обороны работает над созданием электронного военного билета. Работа продолжается в сотрудничестве с партнерами – проектом ЕС. Об этом 18 марта сообщили в Минобороны.

«Что такое реестр «Оберег» и для чего он нужен? Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» – инструмент военного учета граждан. Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации», – отметили в Минобороны.

«Оберег» содержит персональную информацию о военнообязанных. Как отмечают в Минобороны, это паспортные данные, налоговый номер, место жительства, семейное положение, сведения о членах семьи, сведения об образовании, специализации, состоянии здоровья, месте работы и т.д.

Электронный военный учетный документ – это выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина – где он стоит на учете, годен ли к службе и т. д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на подписи у Президента сейчас находится уже принятый в целом Закон 10062 о цифровизации военного учета.

Согласно этому закону в Реестр попадут персональные данные о месте жительства и месте нахождения; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, попечителях и других представителях, а также детях – с согласия; реквизиты паспорта; о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица; сведения о перемещении человека на временно оккупированную территорию, об образовании и специальности, об опыте работы; о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга; о разрешении на хранение и ношение оружия; об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении на проживание в Украину, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Эти данные будут цифровизированы.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса», комментируя принятие законопроекта 10062, отметила, что эти данные будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США.

«Мы до сих пор не знаем, сколько у нас людей могут быть призваны, сколько у нас находится за границей, сколько реально сейчас непригодно. И этот законопроект как раз предполагает, что будет создан такой электронный Реестр.

Кроме того, этот законопроект предусматривает размещение информации, предоставляемой нам партнерами и нашей информацией в так называемых «облаках», то есть, она будет храниться фактически на «облаках» на серверах наших партнеров за рубежом.

Во-первых, они готовы платить за это. И предполагали в следующем уже пакете финансирование на 100 млн. долларов. Это покроет много лет хранения этой информации», - пояснила Устинова.

«Отдельное преимущество Реестра «Оберег» — предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью», – добавляют в Минобороны.

Так, как указали в ведомстве, с помощью «Оберега» можно выявить коррупцию. Например, резкое увеличение снятия с учета по результатам ВЛК в отдельном районе может являться сигналом о коррупционном сговоре работников ТЦК и врачей.

«Единый электронный реестр «Оберіг» модернизировали при поддержке Европейского Союза», - добавили в Минобороны.

Ранее руководитель компонента проекта EU4DigitalUA, который модернизировал «Оберег» Олег Бурба в комментарии DOU отметил, что уже внедрено взаимодействие с реестрами — Налоговой (Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков), Минюстом (ГРАЦС) и Минобразования (Единая государственная электронная база вопросов образования).

«Пока «Оберег» — это только получатель сведений из реестров, сам он их не передает. Передача данных в реестр сделана на базе системы интероперабельности «Трембита», она является основой построения информационных взаимодействий между реестрами в Украине», отметил он.

«Сведения из реестров получаются по запросу. Оператор в ТЦК не будет иметь непосредственного доступа к ЕГЭБО, ГРФЛ, ДРАЦС. Он получит ответ на запрос, формат и структура которого определены юридически.

Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков является одним из ключевых реестров. Там информация о гражданах Украины накапливалась с 1994 года, он наиболее полный и способен обеспечить верификацию сведений о людях в других реестрах», добавил он.

В декабре 2023 года начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью «РБК-Украина» отметил, что уже сейчас работает электронный реестр военнообязанных «Оберег». Но в тот момент он еще не был синхронизирован с другими государственными реестрами.

«Если соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас работает во Львове, потому что налог с его зарплаты — НДФЛ — уплачивается в Лычаковский район Львова.

Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой форме собственности о том, что гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить военнообязанного в ТЦК и СП», – отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.