На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Міністерство оборони працює над створенням електронного військового квитка. Робота триває у співпраці з партнерами – проектом ЄС. Про це 18 березня повідомили у Міноборони.

«Що таке реєстр «Оберіг» і для чого він потрібен? Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» – інструмент військового обліку громадян. Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації», – зазначили у Міноборони.

«Оберіг» містить персональну інформацію про військовозобов’язаних. Як зазначають в Міноборони, це паспортні дані, податковий номер, місце проживання, сімейний стан, відомості про членів родини, відомості про освіту, спеціалізацію, про стан здоров’я, місце роботи тощо.

Електронний військовий обліковий документ – це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», на підписі у Президента зараз знаходиться вже ухвалений в цілому Закон 10062 про цифровізацію військового обліку.

Відповідно до цього закону до Реєстру потраплять персональні дані про місце проживання та місце перебування; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей – за згодою; реквізити паспорта; про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя; відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, про освіту та спеціальність, про досвід роботи; про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку; про дозвіл на зберігання та носіння зброї; про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, реквізити посвідчення водія та багато іншого.

Ці дані будуть цифровізовані.

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.

Також, як писала «Судово-юридична газета», член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова від «Голосу», коментуючи прийняття законопроекту 10062 зазначила, що ці дані будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США.

«Ми досі не знаємо, скільки у нас людей можуть бути призвані, скільки у нас знаходиться за кордоном, скільки реально зараз непридатні. І цей законопроект якраз передбачає, що буде створено такий електронний Реєстр.

Крім того, цей законопроект передбачає розміщення інформації, яку надають нам партнери і нашої інформації у так званих «хмарах», тобто, вона буде зберігатися фактично на «хмарах» на серверах наших партнерів за кордоном.

По-перше вони готові платити за це. І передбачали у наступному вже пакеті фінансування на 100 млн доларів. Це покриє на багато років зберігання цієї інформації», - пояснила Устінова.

«Окрема перевага Реєстру «Оберіг» — запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом», - додають в Міноборони.

Так, як вказали у відомстві, за допомогою «Оберіг» можна виявити корупцію. Наприклад, різке збільшення зняття з обліку за результатами ВЛК в окремому районі може бути сигналом про корупційну змову працівників ТЦК та лікарів.

«Єдиний електронний реєстр «Оберіг» модернізували за підтримки Європейського Союзу», - додали в Міноборони.

Раніше керівник компоненту проєкту EU4DigitalUA, який модернізував «Оберіг» Олег Бурба у коментарі DOU зазначив, що вже впроваджена взаємодія з реєстрами — Податковою (Державний реєстр фізичних осіб-платників податків), Мін’юстом (ДРАЦС) і Міносвіти (Єдина державна електронна база з питань освіти).

«Наразі «Оберіг» — це лише отримувач відомостей з реєстрів, сам він їх не передає. Передавання даних у реєстр зроблено на базі системи інтероперабельності «Трембіта», вона є основою побудови інформаційних взаємодій між реєстрами в Україні», зазначив він.

«Відомості з реєстрів отримуються за запитом. Оператор в ТЦК не матиме безпосереднього доступу до ЄДЕБО, ДРФО, ДРАЦС. Він отримає відповідь на запит, формат і структура якого визначені юридично.

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків є одним з ключових реєстрів. Там інформація про громадян України накопичувалась з 1994 року, він є найбільш повним і спроможним забезпечити верифікацію відомостей про людей в інших реєстрах», додав він.

У грудні 2023 року начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв’ю «РБК-Україна» зауважив, що вже зараз працює електронний реєстр військовозобов’язаних «Оберіг». Але на той момент він ще не був синхронізований з іншими державними реєстрами.

«Коли відповідний законопроєкт буде ухвалено, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних. І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати — ПДФО — сплачується у Личаківський район Львова.

Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що громадянину необхідно з’явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов’язаний особисто доставити військовозобов’язаного до ТЦК та СП», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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