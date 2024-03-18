В Офисе Президента прокомментировали угрозы путина создать «санитарную зону» в Украине

Михаил Подоляк отметил, что заявления о санитарной зоне свидетельствуют, что война будет только обостряться.

Российский диктатор путин заявил, что рф якобы может создать "санитарную зону" на прилегающих территориях Украины. Спикер кремля Песков, объясняя заявление диктатора, сказал, что нужна так называемая "буферная зона", чтобы не было ударов по объектам на территории рф.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что эти заявления говорят только о том, что война будет обостряться, передает The Guardian.

"Это прямое манифестное заявление о том, что война будет только обостряться", – сказал он.

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