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Кабмин выделил 5 млрд грн Госспецсвязи на закупку дронов

5 миллиардов грн Правительство выделило Госспецсвязи на приобретение военного имущества.

На базе Реестра «Оберег» введут электронный военный билет – Минобороны работает над ним вместе с проектом ЕС

Минобороны вместе партнерами работает над созданием Электронного военного билета, который будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина – где он состоит на учете и пригоден ли к службе.

Решая вопрос о целесообразности дополнительного наказания в виде конфискации имущества, суд должен исходить из наличия или отсутствия в действиях виновного корыстного мотива, - ВС

КУС ВС констатировал, что применение дополнительного наказания по ч. 2 ст. 307 УК в виде конфискации имущества даже при условии, что оно предусмотрено санкцией настоящей части статьи как обязательное дополнительное наказание, безосновательно, ведь противоречит положениям Общей части УК, в частности положениям ст. 59 УК.

Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Председатели апелляционных судов предлагают вернуть из отставки судей, ранее прошедших оценивание, но уволившихся в отставку

Предложен временный способ преодоления кадрового кризиса в судах.

  1. В Украине

В Офисе Президента прокомментировали угрозы путина создать «санитарную зону» в Украине

17:33, 18 марта 2024
Михаил Подоляк отметил, что заявления о санитарной зоне свидетельствуют, что война будет только обостряться.
В Офисе Президента прокомментировали угрозы путина создать «санитарную зону» в Украине
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Российский диктатор путин заявил, что рф якобы может создать "санитарную зону" на прилегающих территориях Украины. Спикер кремля Песков, объясняя заявление диктатора, сказал, что нужна так называемая "буферная зона", чтобы не было ударов по объектам на территории рф.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что эти заявления говорят только о том, что война будет обостряться, передает  The Guardian.

"Это прямое манифестное заявление о том, что война будет только обостряться", – сказал он.

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