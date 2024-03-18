В Офісі Президента прокоментували погрози Путіна створити «санітарну зону» в Україні

Михайло Подоляк зазначив, що заяви про «санітарну зону» свідчать, що війна буде тільки загострюватися.

Російський диктатор Путін заявив, що рф нібито може створити "санітарну зону" на прилеглих територіях України. Речник кремля Пєсков, пояснюючи заяву диктатора, сказав, рф потрібна так звана "буферна зона", аби не було ударів по об’єктам на території рф.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що ці заяви свідчать тільки про те, що війна буде загострюватися, передає The Guardian.

"Це пряма маніфестна заява про те, що війна буде тільки загострюватися", - сказав він.

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