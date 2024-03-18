У ДПС нагадали особливості інтеграції електронних реєстрів з використанням системи «Трембіта»

Щоденно біля 2 млн запитів подається субʼєктами електронної взаємодії через систему «Трембіта».

Державна податкова служба України через систему «Трембіта» взаємодіє із 18 субʼєктами електронної взаємодії та 29 державними електронними ресурсами. ДПС забезпечує функціонування 40 сервісів, передає пресслужба відомства.

Так, щоденно біля 2 млн запитів подається субʼєктами електронної взаємодії через систему «Трембіта».

У 2023 році до ДПС в порядку електронної взаємодії через систему «Трембіта» подано 684 млн запитів.

Основні сервіси ДПС, які надаються субʼєктам електронної взаємодії через систему «Трембіта»:

- перевірка податкового номера в ДРФО (еРНОКПП);

- пошук податкового номера в ДРФО;

- доходи фізичної особи з ДРФО;

- джерела доходів фізичної особи з ДРФО;

- реєстрація фізичної особи в ДРФО (єМалятко);

- звірка податкового номера в ДРФО (ID14);

- підтвердження унікального номера з ЄДДР;

- довідка про доходи (проєкт «Податкова в Дії»);

- е-послуги «Мої податки» в Дія.

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