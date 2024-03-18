Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

Верховний суд США вирішить, чи може уряд радити соціальним мережам, який контент слід обмежувати

Рішення Верховного суду США може вплинути на всі справи уряду з цифровими платформами під час осінніх виборів Президента.

Уряд затвердив План для Ukraine Facility: коли буде опубліковано план реформ, Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС і текст кредитної угоди

Мінекономіки на запит «Судово-юридичної газети» щодо текстів Меморандуму, Кредитної угоди та проекту Плану для Ukraine Facility, пояснило, коли вони будуть опубліковані.

  1. В Україні

У ДПС нагадали особливості інтеграції електронних реєстрів з використанням системи «Трембіта»

17:36, 18 березня 2024
Щоденно біля 2 млн запитів подається субʼєктами електронної взаємодії через систему «Трембіта».
У ДПС нагадали особливості інтеграції електронних реєстрів з використанням системи «Трембіта»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України через систему «Трембіта» взаємодіє із 18 субʼєктами електронної взаємодії та 29 державними електронними ресурсами. ДПС забезпечує функціонування 40 сервісів, передає пресслужба відомства.

Так, щоденно біля 2 млн запитів подається субʼєктами електронної взаємодії через систему «Трембіта».

У 2023 році до ДПС в порядку електронної взаємодії через систему «Трембіта» подано 684 млн запитів.

Основні сервіси ДПС, які надаються субʼєктам електронної взаємодії через систему «Трембіта»:

- перевірка податкового номера в ДРФО (еРНОКПП);

- пошук податкового номера в ДРФО;

- доходи фізичної особи з ДРФО;

- джерела доходів фізичної особи з ДРФО;

- реєстрація фізичної особи в ДРФО (єМалятко);

- звірка податкового номера в ДРФО (ID14);

- підтвердження унікального номера з ЄДДР;

- довідка про доходи (проєкт «Податкова в Дії»);

- е-послуги «Мої податки» в Дія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України