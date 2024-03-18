В ГНС напомнили особенности интеграции электронных реестров с использованием системы «Трембита»

Государственная налоговая служба Украины через систему "Трембита" взаимодействует с 18 субъектами электронного взаимодействия и 29 государственными электронными ресурсами. ГНС обеспечивает функционирование 40 сервисов, передает пресс-служба ведомства.
Так, ежедневно около 2 млн. запросов подается субъектами электронного взаимодействия через систему «Трембита».
В 2023 году в ГНС в порядке электронного взаимодействия через систему «Трембита» подано 684 млн запросов.
Основные сервисы ГНС, предоставляемые субъектам электронного взаимодействия через систему «Трембита»:
- проверка налогового номера в ГРФЛ (ЭРНОКПП);
- поиск налогового номера в ГРФЛ;
- доходы физического лица с ГРФЛ;
- источники доходов физического лица с ГРФЛ;
- регистрация физического лица в ГРФЛ (єМалятко);
- сверка налогового номера в ГРФЛ (ID14);
- подтверждение уникального номера из ЕГДР;
- справка о доходах (проект «Налоговая в Дії»);
- е-услуги «Мои налоги» в Дії.
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