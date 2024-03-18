В ГНС напомнили особенности интеграции электронных реестров с использованием системы «Трембита»

Ежедневно около 2 млн запросов подается субъектами электронного взаимодействия через систему «Трембита».

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Государственная налоговая служба Украины через систему "Трембита" взаимодействует с 18 субъектами электронного взаимодействия и 29 государственными электронными ресурсами. ГНС обеспечивает функционирование 40 сервисов, передает пресс-служба ведомства.

Так, ежедневно около 2 млн. запросов подается субъектами электронного взаимодействия через систему «Трембита».

В 2023 году в ГНС в порядке электронного взаимодействия через систему «Трембита» подано 684 млн запросов.

Основные сервисы ГНС, предоставляемые субъектам электронного взаимодействия через систему «Трембита»:

- проверка налогового номера в ГРФЛ (ЭРНОКПП);

- поиск налогового номера в ГРФЛ;

- доходы физического лица с ГРФЛ;

- источники доходов физического лица с ГРФЛ;

- регистрация физического лица в ГРФЛ (єМалятко);

- сверка налогового номера в ГРФЛ (ID14);

- подтверждение уникального номера из ЕГДР;

- справка о доходах (проект «Налоговая в Дії»);

- е-услуги «Мои налоги» в Дії.

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