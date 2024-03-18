В Украине создают электронный военный билет: что изменится

Минобороны Украины разрабатывает электронный военный документ для предотвращения коррупции.

Источник фото: ukrmilitary.com

Правительство Украины активно работает над внедрением электронного военного учетного документа, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Согласно заявлению ведомства, разработка и создание этого документа происходит совместно с партнерами. Основной целью является уменьшение количества ошибок из-за исключения человеческого фактора и экономия ресурсов, которые государство и человек тратят благодаря цифровизации.

Преимуществом такой системы является предотвращение коррупции. Каждый шаг по изменению данных в реестре будет отслеживаться и подтверждаться электронной подписью.

Сейчас Министерство обороны совместно с партнерами работает над созданием электронного военного учетного документа. Этот документ будет выпиской из единого электронного реестра "Оберіг", что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина, его пригодности к военной службе и других важных данных.

Следует отметить, что модернизация единого электронного реестра "Оберіг" осуществляется при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, который реализуется совместно с эстонской Академией электронного управления.

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