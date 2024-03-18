Купить «раз и навсегда»: Microsoft Office 2024 будет доступен без подписки

Новая версия Microsoft Office 2024 будет распространяться без подписки.

Версия Microsoft Office 2024 будет доступна без подписки – ее можно будет приобрести «раз и навсегда». Об этом объявила корпорация Microsoft.

Так, в первую очередь, новый пакет ориентирован на бизнес – эта версия получит название Microsoft Office LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel) и будет иметь поддержку в течение пяти лет.

Сообщается, что в пакет войдут не все продукты Microsoft 365 (в нем не будет Microsoft Publisher, который вскоре прекратит свое существование, и Microsoft Teams, который можно будет загрузить отдельно) и не все возможности, прежде всего связанные с облачными сервисами . Коммерческая превью версия Microsoft Office LTSC 2024 станет доступна уже в следующем месяце.

Но помимо бизнес-версии, будет и вариант для обычных пользователей – Microsoft Office 2024, тоже получивший пятилетнюю поддержку. При этом компания отмечает, что хотя стоимость Office LTSC 2024 поднимется на 10% по сравнению с предыдущими релизами, версия для индивидуальных потребителей не будет дорожать.

Обе версии Microsoft Office 2024 будут доступны на Windows 10, Windows 11 и macOS, больше деталей компания обещает обнародовать впоследствии, ближе к полноценному релизу, который должен состояться позже в этом году.

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