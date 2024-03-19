В части стран ЕС констатируют ухудшение ситуации с соблюдением верховенства права – Отчет

В Отчете системы правосудия некоторых стран охарактеризованы как «политизированные, недофинансированные и несправедливые».

Верховенство права приходит в упадок в ЕС, поскольку правительства продолжают ослаблять правовые и демократические системы сдерживаний и противовесов, заявила ведущая сеть гражданских свобод, подчеркивая, в частности, резкий рост ограничений права на протест.

Как сообщает The Guardian, берлинская организация Liberties (Союз гражданских свобод для Европы) в своем ежегодном отчете, составленном с участием 37 правозащитных групп в 19 странах, отмечает, что в старых демократиях с основными партиями в правительстве, таких как Франция, Германия и Бельгия, вызовы верховенству права остаются умеренными.

Однако в некоторых давно сложившихся демократиях, где ультраправые партии находятся у власти или влияют на власть, таких как Италия и Швеция, по словам Liberties, ухудшение верховенства права, хотя и постепенное, рискует стать системным.

В «недавно восстановленных» демократиях ЕС, таких как Словакия, Словения и Польша, отмечается, что верховенство права «может быстро колебаться — либо в сторону восстановления, либо в упадок».

600-страничный отчет Союза гражданских свобод для Европы (Liberties) используется Европейской комиссией в мониторинге верховенства права. Он показывает, что ЕС должен действовать скорее против явных отступлений от верховенства права.

«Суть состоит в том, что Комиссия, весь ЕС сидят на очень мощном наборе инструментов, но они не желают использовать его быстро и упорно», - заявили в организации. «Мы озабочены отсутствием серьезного анализа того, что происходит в некоторых местах».

Например, во Франции, как говорится в отчете, прошлогодние изменения в пенсионном законодательстве были «введены в явно недемократическом законодательном процессе» после того, как правительство воспользовалось специальными конституционными полномочиями, тогда как в Германии журналистам теперь грозит уголовное преследование, если они публикуются судебные решения, которые не являются общедоступными.

В Италии и Швеции, правительства которых возглавляют и поддерживают ультраправые партии, партнеры Liberties сообщили о регрессии верховенства права в таких сферах, как система правосудия, свобода и плюрализм СМИ, гражданское пространство и права человека. В частности, по словам Liberties, Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия и Швеция ввели запреты на протесты.

В разделе о свободе СМИ в отчете говорится, что концентрация медиасобственности вызывает беспокойство во многих странах-членах, как и словесные и физические нападения на журналистов, зафиксированные в 2023 году в 10 странах-членах ЕС, включая Францию, Германию и Швецию.

В Отчете системы правосудия некоторых стран охарактеризованы как политизированные, недофинансированные и несправедливые. Хотя такие страны, как Швеция, приняли меры по деполитизации процессов отбора судей, политизация остается риском во Франции, Германии, Греции, Венгрии и Словакии.

В Германии, Бельгии, Чехии и Словакии механизмы подотчетности теоретически могут позволить «оказывать политическое давление со стороны исполнительной ветви власти на судей», особенно если к власти придут экстремистские партии, предупреждают авторы отчета.

В Греции, Италии и Словакии политики открыто критиковали судебные решения или давали указания по текущим делам, тогда как отказ правительств выполнять решения по делам о предоставлении убежища и защите границ достиг рекордных значений в Греции и Бельгии.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 13 марта депутаты Европарламента дали окончательный зеленый свет новым законам о защите журналистов и СМИ ЕС от политического или экономического вмешательства. В частности, депутаты Европарламента решили, что необходимо ввести механизм для предотвращения крупных онлайн-платформ, таких как Facebook, X (ранее Twitter) или Instagram, от произвольного ограничения или удаления независимого медиаконтента.

Автор: Наталья Мамченко

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