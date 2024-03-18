Кабмин внес в Раду законопроект о повышении цен на табачные изделия

Законопроектом предусмотрены новые размеры ставок акцизного налога на табачные изделия с 1 января 2028 года.

Источник фото: if.tax.gov.ua

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект под номером 11090, который касается внесения изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно проекту Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия", с 1 января 2028 года будут установлены новые размеры ставок акцизного налога на табачные изделия в соответствии с минимальным уровнем, определенным Директивой Совета Европейского Союза. Кроме этого, предусматривается уменьшение акцизной нагрузки на табакосодержащие изделия для электрического нагрева. В течение периода с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года будет постепенно увеличиваться ставка акцизного налога для достижения указанного минимального уровня.

Также в законопроекте предусмотрено, что денежная единица измерения ставки акцизного налога на табачные изделия будет определяться в евро. Кроме этого, установлены особенности порядка исчисления акцизного налога с табачных изделий по ставкам, выраженным в иностранной валюте.

С целью ослабления ограничений относительно мер накопления объемов табачных изделий на складах перед повышением ставок акцизного налога во время военного положения предусмотрено увеличение установленного размера среднемесячного объема реализации табачных изделий на таможенной территории Украины со 115 до 120 процентов.

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