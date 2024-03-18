Школьник зарабатывал на телеграм-канале с запрещенным контентом

14-летний парень руководил каналом с детским незаконным контентом и требовал деньги за удаление.

Источник фото: полиция Черкасской области

Киберполицейские Черкасс разоблачили школьника, который руководил телеграмм-каналом с незаконным контентом, включая детскую порнографию. Подросток создал канал для распространения запрещенных материалов и требовал деньги за их удаление. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

После получения сообщения от родителей о распространении их детей в таких материалах, правоохранители начали расследование. В результате комплекса следственных мероприятий удалось установить личность нарушителя, которым оказался 14-летний парень из Киева.

Во время обыска по месту жительства подростка правоохранители изъяли его мобильный телефон, который использовался для администрирования канала, а также другие доказательства, подтверждающие его преступную деятельность.

Следствие начало уголовное производство по статье 301-1 Уголовного кодекса Украины (о получении доступа к детской порнографии, ее распространение и прочее). Расследование по этому случаю продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.