В Посольстве Великобритании официально опровергли новость о смерти короля Чарльза ІІІ

Новость о смерти Короля Чарльза III является фейком.

Посольство Великобритании в Украине официально опровергло слухи о смерти короля Чарльза ІІІ, которые ранее распространялись по сети.

Новость о смерти Короля Чарльза III является фейком.

Напомним, что 18 марта в СМИ начала появляться информация о якобы смерти короля Чарльза ІІІ. Медиа ссылались на якобы "официальный документ", в котором написано, что король Чарльз "неожиданно умер", но позже этот "документ" оказался фейковым.

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