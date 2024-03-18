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Взятка за мягкий приговор: будут судить судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара

16:35, 18 марта 2024
Судью Кропивницкого апелляционного суда обвиняют во взяточничестве за смягчение приговора по делу о ДТП.
Взятка за мягкий приговор: будут судить судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара
Источник фото: НАБУ
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Судью Кропивницкого апелляционного суда будут судить за получение неправомерной выгоды, которую он запросил за мягкий приговор по делу о смертельном ДТП. Как сообщили в САП, прокурор предоставил обвинительный акт на судью вместе с другим лицом, которое также разоблачили в этой схеме.

Как мы писали ранее, САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении судьи Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара.

Во время досудебного расследования установлено, что судья, при поддержке другого лица, просил неправомерную выгоду в размере 10,5 тыс. долларов США за мягкий приговор по делу о ДТП. Однако коллегия судей оставила приговор без изменений и даже приговорила виновника ДТП к лишению свободы, чем заставила вернуть большую часть денег.

По данным правоохранителей, разоблачение этого лица произошло при участии САП, НАБУ, УСБУ и полиции. Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а его сообщника - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины, что предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что материалы в отношении сообщника судьи выделены в отдельное производство, которое завершено обвинительным приговором суда. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

Напомним, что Высший совет правосудия 6 ноября 2023 года отстранил от правосудия судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара.

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