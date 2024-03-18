Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решая вопрос о целесообразности дополнительного наказания в виде конфискации имущества, суд должен исходить из наличия или отсутствия в действиях виновного корыстного мотива, - ВС

КУС ВС констатировал, что применение дополнительного наказания по ч. 2 ст. 307 УК в виде конфискации имущества даже при условии, что оно предусмотрено санкцией настоящей части статьи как обязательное дополнительное наказание, безосновательно, ведь противоречит положениям Общей части УК, в частности положениям ст. 59 УК.

Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Председатели апелляционных судов предлагают вернуть из отставки судей, ранее прошедших оценивание, но уволившихся в отставку

Предложен временный способ преодоления кадрового кризиса в судах.

Верховный суд США решит, может ли правительство советовать социальным сетям, какой контент следует ограничивать

Решение Верховного суда США может повлиять на все дела правительства с цифровыми платформами во время осенних выборах Президента.

Правительство утвердило План для Ukraine Facility: когда будет опубликован план реформ, Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС и текст кредитного соглашения

Минэкономики по запросу «Судебно-юридической газеты» относительно текстов Меморандума, Кредитного соглашения и проекта Плана для Ukraine Facility пояснило, когда они будут опубликованы.

  1. В Украине

Экс-чиновница Минюста Марина Прилуцкая предоставила суду справку из Москвы о том, что она не гражданка рф

16:27, 18 марта 2024
Экс-чиновница Министерства юстиции, которая пытается вернуть должность, предоставила суду справку из Москвы, о том, что она не гражданка рф.
Экс-чиновница Минюста Марина Прилуцкая предоставила суду справку из Москвы о том, что она не гражданка рф
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывшая чиновница Министерства юстиции Украины Марина Прилуцкая предоставила суду справку из Москвы, о том, что она не гражданка рф. Документ, составленный на русском языке, содержит грамматические ошибки и вызывает сомнения в его подлинности, сообщается на сайте Минюста.

Отмечается, что дело о восстановлении в должности государственной службы Украины экс-чиновницы, которая по данным Службы безопасности Украины добровольно получила паспорт рф, повторно рассматривает Шестой апелляционный административный суд.

В противоположность документам СБУ, адвокаты бывшей чиновницы предоставили суду справку Главного управления Министерства внутренних дел рф в городе Москва (Управление по вопросам миграции), о том, что информация о наличии у нее гражданства россии отсутствует, а в числе лиц, зарегистрированных на территории рф, она не значится.

Как свидетельствует документ, от направления адвокатского запроса до получения ответа из рф прошло всего 9 дней.

«Подлинность документа из российской федерации вызывает сомнения и в том, что он содержит несколько грубых грамматических ошибок. Например, в одном из случаев неправильно применен падеж города Москва «..по г. Москва» (в то же время в бланке правильно указано – «ГУ МВД россии по г. Москве»), а слово «значится» написано с мягким знаком.

Также имеются и другие признаки, свидетельствующие о ложности документа. Подробно о позиции Министерства юстиции сообщает наша юридическая команда на заседании суда 19 марта 2024 года. Приглашаем представителей медиа поучаствовать в заседании», — сообщает Минюст.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», коллегия Верховного Суда во главе с Андреем Жуком открыла чиновнице с российским гражданством путь к восстановлению в должности. Речь идет о Марине Прилуцкой, которая, по данным СБУ, добровольно получила российское гражданство, имеет налоговый номер в рф и во время пребывания в АР Крым контактировала с сотрудниками фсб рф.

Минюст просит ВСП наказать судей Верховного Суда, отменивших решение о законности увольнения чиновницы с российским гражданством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України