Экс-чиновница Минюста Марина Прилуцкая предоставила суду справку из Москвы о том, что она не гражданка рф

Экс-чиновница Министерства юстиции, которая пытается вернуть должность, предоставила суду справку из Москвы, о том, что она не гражданка рф.

Бывшая чиновница Министерства юстиции Украины Марина Прилуцкая предоставила суду справку из Москвы, о том, что она не гражданка рф. Документ, составленный на русском языке, содержит грамматические ошибки и вызывает сомнения в его подлинности, сообщается на сайте Минюста.

Отмечается, что дело о восстановлении в должности государственной службы Украины экс-чиновницы, которая по данным Службы безопасности Украины добровольно получила паспорт рф, повторно рассматривает Шестой апелляционный административный суд.

В противоположность документам СБУ, адвокаты бывшей чиновницы предоставили суду справку Главного управления Министерства внутренних дел рф в городе Москва (Управление по вопросам миграции), о том, что информация о наличии у нее гражданства россии отсутствует, а в числе лиц, зарегистрированных на территории рф, она не значится.

Как свидетельствует документ, от направления адвокатского запроса до получения ответа из рф прошло всего 9 дней.

«Подлинность документа из российской федерации вызывает сомнения и в том, что он содержит несколько грубых грамматических ошибок. Например, в одном из случаев неправильно применен падеж города Москва «..по г. Москва» (в то же время в бланке правильно указано – «ГУ МВД россии по г. Москве»), а слово «значится» написано с мягким знаком.

Также имеются и другие признаки, свидетельствующие о ложности документа. Подробно о позиции Министерства юстиции сообщает наша юридическая команда на заседании суда 19 марта 2024 года. Приглашаем представителей медиа поучаствовать в заседании», — сообщает Минюст.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», коллегия Верховного Суда во главе с Андреем Жуком открыла чиновнице с российским гражданством путь к восстановлению в должности. Речь идет о Марине Прилуцкой, которая, по данным СБУ, добровольно получила российское гражданство, имеет налоговый номер в рф и во время пребывания в АР Крым контактировала с сотрудниками фсб рф.

Минюст просит ВСП наказать судей Верховного Суда, отменивших решение о законности увольнения чиновницы с российским гражданством.

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