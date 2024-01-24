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Минюст просит ВСП наказать судей Верховного Суда, отменивших решение о законности увольнения чиновницы с российским гражданством

09:32, 24 января 2024
Речь идет об ответственности судей Верховного Суда Андрея Жука, Натальи Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко, отменивших решение апелляционного суда о законности увольнения чиновницы с нашедшим СБУ российским паспортом.
Минюст просит ВСП наказать судей Верховного Суда, отменивших решение о законности увольнения чиновницы с российским гражданством
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», коллегия Верховного Суда во главе с Андреем Жуком открыла чиновнице с российским гражданством путь к восстановлению в должности. Речь идет о Марине Прилуцкой, которая, по данным СБУ, добровольно получила российское гражданство, имеет налоговый номер в рф и во время пребывания в АР Крым контактировала с сотрудниками фсб рф.

В связи с этим Министерство юстиции просит Высший совет правосудия привлечь к дисциплинарной ответственности коллегию судей Верховного Суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минюсте напомнили, что 9 января 2024 года коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Наталии Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила Постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки рф текст Постановления – по ссылке).

Министерство юстиции считает, что во время судебного разбирательства и принятия решения по данному делу коллегией судей нивелированы основополагающими принципами административного судопроизводства.

В частности:

- не обеспечены гласность и открытость судебного процесса, основы равенства всех участников перед законом и не соблюдены вопросы государственного интереса;

- не указано в судебном решении мотивов принятия или отклонения аргументов сторон по существу спора;

- проигнорированы общеизвестные факты относительно отсутствия реальных и возможных способов реализации судами обращения с судебным поручением о предоставлении информации в компетентные органы рф о наличии гражданства россии у гражданки Украины;

- не дана ни одна оценка письма СБУ, которое является надлежащим доказательством приобретения и существования в экс-чиновнике гражданства российской федерации. В то же время, возможность установления факта приобретения иностранного гражданства Службой безопасности Украины предусмотрена нормами Закона Украины «О Службе безопасности Украины» и Закона Украины «О контрразведывательной деятельности».

В Министерстве юстиции добавили, что сообщат дату и время повторного рассмотрения дела в Шестом апелляционном административном суде.

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