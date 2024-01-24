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Мін'юст просить ВРП покарати суддів Верховного Суду, які скасували рішення про законність звільнення чиновниці з російським громадянством

09:32, 24 січня 2024
Йдеться про відповідальність суддів Верховного Суду Андрія Жука, Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко, які скасували рішення апеляційного суду про законність звільнення чиновниці з російським паспортом, який знайшла СБУ.
Мін'юст просить ВРП покарати суддів Верховного Суду, які скасували рішення про законність звільнення чиновниці з російським громадянством
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», колегія Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді. Мова йде про Марину Прилуцьку, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російське громадянство, має податковий номер у рф та під час перебування в АР Крим контактувала зі співробітниками фсб рф.

У зв’язку з цим Міністерство юстиції України просить Вищу раду правосуддя притягнути до дисциплінарної відповідальності колегію суддів Верховного Суду. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У Мін’юсті нагадали, що 9 січня 2024 року, колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки рф з посади державної служби (текст Постанови — за посиланням).

Міністерство юстиції вважає, що під час судового розгляду та ухвалення рішення у вказаній справі колегією суддів знівельовано основоположними принципами адміністративного судочинства.

Зокрема:

- не забезпечено гласність і відкритість судового процесу, засади рівності всіх учасників перед законом та не дотримано питання державного інтересу;

- не зазначено в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;

- проігноровано загальновідомі факти щодо відсутності реальних та можливих способів реалізації судами звернення із судовим дорученням про надання інформації до компетентних органів рф щодо наявності громадянства росії у громадянки України;

- не надано жодної оцінки листа СБУ, який є належним доказом набуття та існування у екс-посадовиці громадянства російської федерації. В той же час можливість встановлення факту набуття іноземного громадянства Службою безпеки України передбачена нормами Закону України «Про Службу безпеки України» та Закону України «Про контррозвідувальну діяльність».

У Міністерстві юстиції додали, що повідомлять дату та час повторного розгляду справи у Шостому апеляційному адміністративному суді.

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