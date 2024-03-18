Експосадовиця Мін'юсту Марина Прилуцька надала суду довідку з Москви про те, що вона не громадянка рф

Експосадовиця Міністерства юстиції, яка намагається повернути посаду, надала суду довідку з Москви, про те, що вона не громадянка росії.

Колишня посадовиця Міністерства юстиції України Марина Прилуцька надала суду довідку з Москви, про те, що вона не громадянка росії. Документ, складений російською мовою, містить граматичні помилки і викликає сумніви щодо його справжності, повідомляється на сайті Мін’юсту.

Зазначається, що справу про поновлення на посаді державної служби України ексчиновниці, що за даними Служби безпеки України добровільно отримала паспорт рф, повторно розглядає Шостий апеляційний адміністративний суд.

На противагу документам СБУ, адвокати колишньої посадовиці надали суду довідку Головного управління Міністерства внутрішніх справ рф у місті Москва (Управління з питань міграції), про те, що інформація про наявність у неї громадянства рф відсутня, а в числі осіб, зареєстрованих на території рф, вона не значиться.

Як свідчить документ, від направлення адвокатського запиту до отримання відповіді з рф минуло всього 9 днів.

«Справжність документа з російської федерації викликає сумніви і тому, що він містить кілька грубих граматичних помилок. Наприклад, в одному з випадків неправильно застосовано відмінок міста Москва «..по г. Москва» (в той же час у бланку правильно зазначено – «ГУ МВД россии по г. Москве»), а слово «значиться» написано з м’яким знаком.

Також наявні й інші ознаки, які свідчать про несправжність документа. Докладно про позицію Міністерства юстиції повідомить наша юридична команда на засіданні суду 19 березня 2024 року. Запрошуємо представників медіа взяти участь у засіданні», — повідомляє Мін’юст.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», колегія Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді. Мова йде про Марину Прилуцьку, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російське громадянство, має податковий номер у рф та під час перебування в АР Крим контактувала зі співробітниками фсб рф.

Мін'юст просить ВРП покарати суддів Верховного Суду, які скасували рішення про законність звільнення чиновниці з російським громадянством.

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