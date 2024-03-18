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Держслужбовицю, яка сіла за кермо напідпитку, позбавили права керування на рік, але адвокат подав апеляцію: що вирішив суд

19:41, 18 березня 2024
В апеляційній скарзі захисник вказав, що працівники поліції порушили порядок огляду його підзахисної на стан алкогольного сп’яніння.
Держслужбовицю, яка сіла за кермо напідпитку, позбавили права керування на рік, але адвокат подав апеляцію: що вирішив суд
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Держслужбовиця сіла за кермо напідпитку. Іномарку, за кермом якої вона була, працівники поліції зафіксували в Острозі.

41-річна жителька Хмельницької області відмовилася пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу, також не виявила бажання їхати в патрульному автомобілі до спеціалізованого медичного закладу, заявивши, що дійте туди пішки, коли пролунає сигнал відбою повітряної загрози, повідомляє Рівненський апеляційний суд.

Таку поведінку жінки місцевий суд оцінив як цілеспрямовані наміри ухилитися від проведення огляду на стан сп’яніння, тому визнав працівницю однієї з державних установ м. Нетішина винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), та стягнув з неї штраф — 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами впродовж року. 

Її захисник оскаржив постанову суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду, наполягаючи на  скасуванні судового рішення та закритті провадження у справі.

В апеляційній скарзі захисник вказав, що працівники поліції порушили порядок огляду його підзахисної на стан алкогольного сп’яніння, від проходження якого вона не відмовлялася. Також зауважив, що поліцейські могли здійснити супровід водійки до медичного закладу без допомоги службового автомобіля, але вже після забезпечення його довірительці можливості пройти в укриття та перебувати у безпечному місці під час повітряної тривоги.

Рівненський апеляційний суд відмовив захисникові у задоволенні апеляційної скарги, оскільки докази, що містяться в матеріалах адміністративного провадження, підтверджують вину жінки, яка керувала іномаркою у стані алкогольного сп’яніння.

Її авто правоохоронці зупинили торік у серпні близько опівночі в Острозі і запропонували пройти обстеження на стані сп’яніння, тому що від водійки чувся запах алкоголю і поведінка була відповідною.

Відео з бодікамер правоохоронців підтверджує, що вони запропонували жінці, крім огляду на місці за допомогою спеціальних технічних засобів, зробити це в спеціалізованому медичному закладі, доставивши її в службовому автомобілі.

Ці записи, крім того, спростовують твердження захисника про порушення патрульними поліції порядку огляду на стан сп’яніння, а також факт ігнорування повітряної тривоги, що наражало його довірительку на небезпеку. Водійка з таким проханням пройти в укриття до працівників поліції не зверталася, а сигнал відбою повітряної тривоги прозвучав ще в ході їх спілкування. Жінка запропонувала піти до медичної установи пішки, категорично відмовляючись добиратися разом із правоохоронцями службовим автомобілем.

Правоохоронці склали на 41-річну держслужбовицю адміністративний протокол, долучивши до матеріалів провадження акт відмови від проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння, направленням водія на огляд до медичного закладу.

Оскільки захисник не навів в апеляційній скарзі доказів на спростування висновків місцевого суду про винну поведінку водійки, не здобуто їх і в ході апеляційного перегляду, Рівненський апеляційний суд залишив оскаржувану постанову без змін.

Це рішення суду є остаточним і оскарженню в касаційному порядку не підлягає. 

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