У Києві хочуть спростити порядок встановлення меморіальних дощок

У новому порядку хочуть встановити чіткі вимоги до художнього оформлення та розміщення, а також утримання та обліку меморіальних дощок.

Ілюстраційне зображення: Володимир Ватрас / Facebook

Київ розробив новий порядок встановлення меморіальних дощок у місті, що дозволить спростити процедуру та пришвидшити розгляд клопотань. Відповідний проєкт рішення зареєстрували в Київраді. Про це повідомили у КМДА.

Для розгляду таких звернень пропонують запровадити максимально спрощений порядок.

«По-перше, менший пакет документів треба зібрати. По-друге, делегуємо повноваження розглядати ці звернення райдержадміністраціям. Це скоротить строки розгляду та шлях від ініціативи встановити пам’ятну дошку до моменту реалізації. Передбачено також затвердження єдиного зразка меморіальної дошки на честь загиблих Героїв та Героїнь, що дозволить започаткувати і надалі впроваджувати єдину концепцію меморіалізації загиблих у російсько-українській війні», – пояснили там.

Разом з тим, на рівні міста прийматимуть рішення про встановлення меморіальних дощок у центральній частині Києва в межах буферної зони об’єктів всесвітньої спадщини та на будинках-пам’ятках архітектури. У цих випадках застосовуватиметься вдосконалений чинний порядок.

Окрім запровадження спрощеної процедури для загиблих Захисників і Захисниць, у новому порядку встановлюються чіткі вимоги до художнього оформлення та розміщення, а також утримання та обліку меморіальних дощок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.