В Киеве хотят упростить порядок установки мемориальных досок

В новом порядке хотят устанавливать четкие требования к художественному оформлению и размещению, а также содержания и учета мемориальных досок.

Иллюстрационное изображение: Владимир Ватрас / Facebook

Киев разработал новый порядок установления мемориальных досок в городе, что позволит упростить процедуру и ускорить рассмотрение ходатайств. Соответствующий проект решения зарегистрировался в Киевсовете. Об этом сообщили в КГГА.

Для рассмотрения таких обращений предлагается ввести максимально упрощенный порядок.

«Во-первых, меньший пакет документов нужно собрать. Во-вторых, делегируем полномочия рассматривать эти обращения райгосадминистрациям. Это сократит сроки рассмотрения и путь от инициативы установить памятную доску до момента реализации. Предусмотрено также утверждение единого образца мемориальной доски в честь погибших Героев и Героинь, что позволит положить начало и дальше внедрять единую концепцию мемориализации погибших в российско-украинской войне», – пояснили там.

Вместе с тем, на уровне города будут принимать решения об установлении мемориальных досок в центральной части Киева в пределах буферной зоны объектов всемирного наследия и на домах-памятниках архитектуры. В этих случаях будет применяться усовершенствованный действующий порядок.

Кроме внедрения упрощенной процедуры для погибших Защитников и Защитниц, в новом порядке устанавливаются четкие требования к художественному оформлению и размещению, а также содержания и учета мемориальных досок.

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