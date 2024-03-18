КНДР отправила рф 7 тысяч контейнеров с военной помощью, — заявили в Южной Корее

Пхеньян, вероятно, получил за это более 9 тысяч контейнеров помощи.

По данным разведки Южной Кореи, КНДР отправила рф 7 тысяч контейнеров с военной помощью. Речь идет о контейнерах с боеприпасами и некоторым другим вооружением, которое рф получила от прошлого года. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, передает Sky news.

По его словам, Северная Корея отправила в рф с прошлого года около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

Министр обороны Южной Кореи сделал это заявление на пресс-конференции через несколько часов после того, как южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в восточных водах страны.

Шин Вон Сик заявил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9000 контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.

Также, по его словам, ранее Северная Корея полагалась на корабли, но сейчас все чаще использует железную дорогу для трансграничных поставок оружия.

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