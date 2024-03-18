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Кабмін виділив 5 млрд грн Держспецзв’язку на закупівлю дронів

5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

  1. У світі

КНДР відправила рф 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою, — заявили у Південній Кореї

20:17, 18 березня 2024
Пхеньян, ймовірно, отримав за це понад 9 тисяч контейнерів допомоги.
КНДР відправила рф 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою, — заявили у Південній Кореї
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За даними розвідки Південної Кореї, КНДР відправила росії 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою. Йдеться про контейнери з боєприпасами та деяким іншим озброєнням, яке рф отримала від минулого року. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає Sky news.

За його словами, Північна Корея відправила до рф з минулого року близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

Міністр оборони Південної Кореї зробив цю заяву під час прес-конференції через кілька годин після того, як південнокорейські військові заявили, що КНДР запустила балістичні ракети малої дальності в східних водах країни.

Шин Вон Сік заявив, що Пхеньян, ймовірно, отримав понад 9000 контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.

Також, за його словами, раніше Північна Корея покладалася на кораблі, але зараз все частіше використовує залізницю для транскордонних поставок зброї.

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