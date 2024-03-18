КНДР відправила рф 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою, — заявили у Південній Кореї

Пхеньян, ймовірно, отримав за це понад 9 тисяч контейнерів допомоги.

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР відправила росії 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою. Йдеться про контейнери з боєприпасами та деяким іншим озброєнням, яке рф отримала від минулого року. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає Sky news.

За його словами, Північна Корея відправила до рф з минулого року близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

Міністр оборони Південної Кореї зробив цю заяву під час прес-конференції через кілька годин після того, як південнокорейські військові заявили, що КНДР запустила балістичні ракети малої дальності в східних водах країни.

Шин Вон Сік заявив, що Пхеньян, ймовірно, отримав понад 9000 контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.

Також, за його словами, раніше Північна Корея покладалася на кораблі, але зараз все частіше використовує залізницю для транскордонних поставок зброї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.