Хабар за м’який вирок: судитимуть суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара

Суддю Кропивницького апеляційного суду звинувачують у хабарництві за пом’якшення вироку у справі про ДТП.

Джерело фото: НАБУ

Суддю Кропивницького апеляційного суду будуть судити за одержання неправомірної вигоди, яку він запросив за м’який вирок у справі про смертельне ДТП. Як повідомили в САП, прокурор надав обвинувальний акт на суддю разом з іншою особою, яку також викрили у цій схемі.

Як ми писали раніше, САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо судді Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара.

Під час досудового розслідування встановлено, що суддя, за підтримки іншої особи, просив неправомірну вигоду у розмірі 10,5 тис. доларів США за м’який вирок у справі про ДТП. Однак колегія суддів залишила вирок без змін та навіть засудила винуватця ДТП до позбавлення волі, чим змусила повернути більшу частину грошей.

За даними правоохоронців, викриття цієї особи відбулося за участю САП, НАБУ, УСБУ та поліції. Дії судді кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України, а його спільника – за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, що передбачає покарання від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що матеріали стосовно спільника судді виділені в окреме провадження, яке завершено обвинувальним вироком суду. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою доти, доки її вину не буде доведено в суді.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя 6 листопада 2023 року відсторонила від здійснення правосуддя суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара.

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