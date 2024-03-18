У Посольстві Великої Британії офіційно спростували новину про смерть короля Чарльза ІІІ

Новина про смерть Короля Чарльза III є фейком.

Посольство Великої Британії в Україні офіційно спростувало чутки про смерть короля Чарльза ІІІ, які раніше ширилися мережею.

Новина про смерть Короля Чарльза III є фейком.

Нагадаємо, що 18 березня у ЗМІ почала з’являтися інформація про нібито смерть короля Чарльза ІІІ. Медія посилалися на нібито "офіційний документ", у якому написано, що король Чарльз "несподівано помер", але пізніше цей "документ" виявився фейковим.

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