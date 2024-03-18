Школяр заробляв на телеграм-каналі із забороненим контентом

14-річний хлопець керував каналом з дитячим незаконним контентом та вимагав гроші за видалення.

Джерело фото: поліція Черкаської області

Кіберполіцейські Черкас викрили школяра, який керував телеграм-каналом із незаконним контентом, включаючи дитячу порнографію. Підліток створив канал для поширення заборонених матеріалів та вимагав гроші за їх видалення. Про це повідомила поліція Черкаської області.

Після отримання повідомлення від батьків про розповсюдження їхніх дітей у таких матеріалах, правоохоронці розпочали розслідування. У результаті комплексу слідчих заходів вдалося встановити особу порушника, яким виявився 14-річний хлопець з Києва.

Під час обшуку за місцем проживання підлітка правоохоронці вилучили його мобільний телефон, який використовувався для адміністрування каналу, а також інші докази, що підтверджують його злочинну діяльність.

Слідство розпочало кримінальне провадження за статтею 301-1 Кримінального кодексу України (про одержання доступу до дитячої порнографії, її розповсюдження та інше). Розслідування щодо цього випадку триває.

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