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Кабмін вніс до Ради законопроект про підвищення цін на тютюнові вироби

17:06, 18 березня 2024
Законопроектом передбачено нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з 1 січня 2028 року.
Кабмін вніс до Ради законопроект про підвищення цін на тютюнові вироби
Джерело фото: if.tax.gov.ua
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Кабінет Міністрів України зареєстровав у Верховній Раді України законопроект під номером 11090, який стосується внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з проектом Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби», з 1 січня 2028 року будуть встановлені нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби відповідно до мінімального рівня, визначеного Директивою Ради Європейського Союзу. Окрім цього, передбачається зменшення акцизного навантаження на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання. Протягом періоду з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року буде поступово збільшуватися ставка акцизного податку для досягнення зазначеного мінімального рівня.

Також в законопроекті передбачено, що грошова одиниця виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби буде визначатися у євро. Окрім цього, установлені особливості порядку обчислення акцизного податку з тютюнових виробів за ставками, вираженими в іноземній валюті.

З метою послаблення обмежень щодо заходів накопичення обсягів тютюнових виробів на складах перед підвищенням ставок акцизного податку під час воєнного стану передбачено збільшення установленого розміру середньомісячного обсягу реалізації тютюнових виробів на митній території України з 115 до 120 відсотків.

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