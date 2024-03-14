Европарламент принял закон, которым запретил оказывать давление на СМИ, включая задержание, обыски в офисах и установку ПО для наблюдения

Как отмечает Европарламент, согласно новому закону властям будет запрещено оказывать давление на журналистов и редакторов, чтобы они раскрыли свои источники, включая задержание, санкции, обыски в офисах или установку программного обеспечения для наблюдения на их электронных устройствах.

Источник фото: European Union

13 марта депутаты Европарламента дали окончательный зеленый свет новым законам о защите журналистов и СМИ ЕС от политического или экономического вмешательства. Об этом сообщает сайт Европарламента.

Так, согласно новому закону, принятому 464 голосами «за», страны-члены ЕС будут обязаны защищать независимость СМИ, а все формы вмешательства в редакционные решения будут запрещены. Среди прочего, вводится механизм предотвращения произвольного ограничения свободы печати крупными онлайн-платформами.

Защита работы журналистов

Как отмечает Европарламент, согласно новому закону властям будет запрещено оказывать давление на журналистов и редакторов, чтобы они раскрыли свои источники, включая задержание, санкции, обыски в офисах или установку программного обеспечения для наблюдения на их электронных устройствах.

Парламент добавил значительные гарантии, при которых использование шпионского программного обеспечения будет возможно только в каждом конкретном случае и при разрешении судебного органа, расследующего тяжкие преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Даже в этих случаях субъекты будут иметь право получить информацию после того, как слежка состоялась, и смогут обжаловать ее в суде.

Защита свободы СМИ в ЕС от крупных платформ соцсетей

Депутаты Европарламента позаботились о том, чтобы включить механизм для предотвращения со стороны больших онлайн-платформ, таких как Facebook, X (ранее Twitter) или Instagram, от произвольного ограничения или удаления независимого медиаконтента.

Платформам сначала придется отличать независимые СМИ от независимых источников. СМИ получат уведомление, когда платформа намерена удалить или ограничить их содержимое, и будут иметь 24 часа для ответа. Лишь после ответа (или при его отсутствии) платформа может удалить или ограничить содержимое, если оно все еще не соответствует его условиям.

СМИ смогут передать дело в орган внесудебного урегулирования споров и запросить заключение у Европейского совета медиа-услуг (нового совета национальных регуляторов ЕС, который будет создан EMFA).

Редакционная независимость общественных СМИ

Чтобы предотвратить использование общественных СМИ в политических целях, их руководители и члены правления должны избираться по прозрачным и недискриминационным процедурам на достаточно длительный срок полномочий. Их нельзя будет уволить до окончания контракта, если они больше не отвечают профессиональным критериям.

Общественные СМИ должны финансироваться по прозрачным и объективным процедурам, а финансирование должно быть устойчивым и предсказуемым.

Прозрачность собственности

Чтобы общественность могла знать, кто контролирует СМИ и какие интересы могут влиять на отчетность, все новостные издания и издания о текущих событиях, независимо от их размера, должны будут публиковать информацию о своих владельцах в национальной базе данных.

Справедливое размещение государственной рекламы

Также СМИ должны будут отчитываться о средствах, полученных от государственной рекламы, и о государственной финансовой поддержке, в том числе из стран, не входящих в ЕС.

Государственные средства на медиа или онлайн-платформы должны распределяться по публичным, пропорциональным и недискриминационным критериям. Информация о государственных расходах на рекламу будет публичной.

Цитаты

«Невозможно подчеркнуть значение плюрализма медиа для функционирующей демократии», - заявила во время пленарных дебатов докладчик Комитета по культуре и образованию Сабина Верхейен. «Свобода печати находится под угрозой во всем мире, в том числе в Европе. Европейский закон о свободе СМИ является нашим ответом на эту угрозу и вехой в европейском законодательстве. Он ценит и защищает двойную роль СМИ как бизнеса и как хранителей демократии», - подытожила она.

Докладчик Комитета гражданских свобод Рамона Стругариу сказала: «Журналисты теперь имеют союзника, набор инструментов, который защищает их, повышает их независимость и помогает им противостоять вызовам, вмешательству и давлению, с которым они часто сталкиваются».

Предыстория

Принимая это решение, Парламент ответил на ожидания граждан по поводу ЕС, высказанные в выводах Конференции о будущем Европы:

- ввести законодательство, направленное на борьбу с угрозами независимости СМИ и обеспечение соблюдения правил конкуренции ЕС в медиа-секторе, чтобы предотвратить крупные монополии СМИ, а также обеспечить плюрализм СМИ и независимость от ненадлежащего политического, корпоративного и/или иностранного вмешательства;

- бороться с дезинформацией через законодательство и руководящие принципы для онлайн-платформ и компаний социальных медиа;

- защищать и поддерживать свободные, плюралистические и независимые СМИ и обеспечивать защиту журналистов.

Автор: Наталя Мамченко

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